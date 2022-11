Se confirma que Shakira no acudirá a Qatar: así fueron sus otros Mundiales

No sabemos si le ha podido la presión, pero finalmente Shakira no estará en el Mundial. Parecía asegurada su presencia en Qatar, con lo que habría sumado cuatro participaciones en la Copa del Mundo frente a las tres de su ex, Gerard Piqué, de quien se ha separado este año. Fuentes de su entorno aseguran que nunca hubo confirmación y que todo se basó en rumores, aunque también cabe pensar que el ruido mediático haya hecho que se lo piense mejor. Y es que, para la colombiana, el Mundial es algo muy especial. Su historia de amor con este evento deportivo se remonta a 2006, pero no cabe duda de que el de Sudáfrica en 2010 marcó un antes y un después en su vida al cruzarse con Piqué. Así fueron todas sus actuaciones… y así se encontraba su corazón.

Alemania 2006: enamorada del hijo del expresidente de Argentina

En aquel año, el Mundial se celebró en Alemania. Shakira acudió a la ceremonia de clausura y cantó la versión mambo de Hips Don't Lie, uno de los grandes éxitos de su carrera. Era la entrada por la puerta grande de la cantante en un evento deportivo de esa magnitud. Piqué no estaba ni en su corazón ni tan siquiera en el Mundial: ella mantenía una sólida relación con Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente de Argentina y a quien conoció en aquel país cuando él trabajaba para su padre, en una cena de gala, en el año 1999. Por entonces, De la Rúa padre acababa de ser elegido para gobernar el país. En 2006 la relación estaba en su ecuador, y nada hacía presagiar lo que sucedería solo cuatro años después.

Sudáfrica 2010: el 'waka-rumor' que terminó siendo 'waka-historia de amor'

Si hay un Mundial importante en la historia personal de Shakira, ese fue el de Sudáfrica. También para Piqué pues debutaba en este campeonato en el que la selección española ganaba su, hasta ahora, única Copa del Mundo. La colombiana, por su parte, acudía a la inauguración nada menos que con la canción oficial del evento, su ya mítico Waka Waka. Aquel verano se desataron los comentarios sobre una posible relación entre el futbolista y la cantante, pero ella, que en teoría continuaba su relación con Antonio de la Rúa, los despachó diciendo que todo era un waka-rumor. Pocos meses después sabíamos que Piqué y Shakira sí eran pareja, y que el Mundial de Sudáfrica los había unido.

Brasil 2014: su primer Mundial como mamá

En enero de 2013 vino al mundo Milan, el primogénito de la pareja que formaban Shakira y Piqué. La relación se había consolidado y, dos años más tarde, llegaría Sasha. Pero en medio se celebró el Mundial de 2014, y mientras Piqué acudía con la selección, Shakira volvía a cerrar el evento con uno de sus temas, Dare (La La La) junto a un icono de la música brasileña, Carlinhos Brown. Para entonces, la Roja hacía tiempo que se había apeado ya del Mundial, pero la cantante brilló con luz propia sobre el escenario con un impresionante vestido rojo.

Qatar 2022: la no-actuación (en medio de un goteo de negativas)

Esta semana se aseguraba que Shakira estaría presente en esta edición, pero hoy se ha confirmado que no va a ser así. Con su negativa se suma a otros artistas, como Dua Lipa o Rod Stewart, quien ha rechazado al parecer un millón de libras. El motivo: el no respeto de aquel país a los derechos humanos. Visto lo visto, el Mundial de Qatar va a tener muy complicado tener grandes estrellas sobre el escenario, ya que por encima del dinero está la imagen pública que ofrecerían si fueran. Eso sí, aun con la ausencia de la colombiana y también de su ex, será el primer Mundial desde que se conocieron en 2010 sin ser pareja. Hoy, él ha rehecho su vida con Clara Chía y ella ha dejado más de un mensaje sobre su ruptura en forma de canción.