María Pombo desata los rumores de embarazo por un descuido

María Pombo no podía imaginarse el revuelo que iba a causar su visita al plató de La Resistencia. La influencer acudió como invitada al programa presentado por David Broncano y ha terminado convirtiéndose en noticia no por hablar abiertamente de su ideología política ni porque pidiera que sonara a todo volumen el himno de España (haciendo un guiño a la anécdota del día de su boda), sino por el descuido que tuvo al enseñar el contenido de su teléfono móvil.

Broncano le pidió que mostrara su carrete personal y ella lo hizo encantada. De hecho, pudimos ver que en su teléfono tiene 34.100 fotos y 8.373 vídeos. María enseñó un divertido vídeo de su hijo Martín, muchos posados en los que enseña sus looks... y hasta una foto en la que no salía especialmente favorecida que le había hecho su representante. Sin embargo, al pasar por todas esas imágenes, muchos se han dado cuenta de que hay varias en las que María aparece con cara de sorpresa tapándose la boca.

No solo eso, también puede verse una foto de un test de embarazo y hasta un selfie que se hizo en el espejo enseñando su barriga. Sus fans se han quedado sin palabras y ahora todos se preguntan: ¿es cierto? ¿va a ser mamá por segunda vez? Como era de esperar, sus redes se han llenado de mensajes de felicitación, aunque por el momento ni ella ni su marido, Pablo Castellano, se han pronunciado al respecto.

- Una vinoteca y una 'habitación del pánico': así avanzan las obras en casa de María Pombo

VER GALERÍA

VER GALERÍA

No es la primera vez que hay rumores de embarazo. Este verano, durante sus vacaciones familiares en Cantabria, muchos fans le preguntaron si estaba de nuevo embarazada. "Sé que generalmente se hace con la mejor de las intenciones, pero es una pregunta que en ningún caso es positiva. Yo, según muchas personas en las redes sociales, llevo embarazada más de un año y los rumores suelen coincidir cada mes cuando tengo la regla, estoy mas hinchada y me veo peor físicamente", dijo la fundadora de Name the Brand.

"En mi caso, leer esos mensajes casi a diario no me afectan, pero si hubiera pasado por un aborto o estuviera en el proceso de querer quedarme embarazada y me estuviera costando, sé que lo pasaría realmente mal. Así que por favor, por infinitas razones vamos a dejar de preguntar a las mujeres si están embarazadas, sobre todo, porque en ningún caso se va a obtener respuesta a esa pregunta", pidió.

- ¿A quién se parece la hija de Marta Pombo? Su tía María y sus seguidores lo tienen claro

VER GALERÍA

¿Nuevo miembro en la familia?

Lo que es cierto es que la influencer ha comentado en alguna ocasión que su deseo es seguir aumentando la familia. "No sé cuándo, pero querré más hermanitos para Martín. Estoy encantada con el niño y si vienen más, no me importa", dijo tras dar a luz a su pequeño Martín, que nació el 28 de diciembre de 2020.

María y Pablo se casaron el 22 de junio de 2019 en la colegiata de Santa Cruz de Castañeda, en Cantabria, y han demostrado que forman un gran equipo. "Me encantaría formar una familia numerosa y que mis hijos tengan una infancia tan feliz como la que he tenido yo", declaró en una de las últimas entrevistas que concedió a la revista ¡HOLA!.