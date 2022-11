¿Quiénes son las cuatro grandes amigas de Isabelle Junot que le han mostrado su apoyo?

Isabelle Junot puede presumir de tener grandes amigas, personas en las que confiar plenamente y apoyarse en cualquier momento de la vida. La aristócrata cuenta en su círculo más íntimo con cuatro mujeres que, en las últimas horas no han dudado en mostrarle su apoyo en su carrera por convertirse en la mejor chef. Ellas son Tamara Falcó, Ana Cristina Portillo, Belén Barnechea y Carlota Muñoz-Vargas, con quienes nuestra protagonista mantiene desde hace tiempo una estrecha relación.

Tamara Falcó alaba a Isabelle Junot: 'Estoy muy orgullosa de ella'

VER GALERÍA

La prueba evidente que refleja lo bien que se llevan es el plan que organizaban este lunes por la noche en casa de la marquesa de Cubas. Una quedada para picotear algo y beber una buena copa de vino tinto con un propósito común: presenciar juntas y comentar la nueva gala de MasterChef Celebrity. El motivo no era otro que verse a sí mismas en la pequeña pantalla durante su aparición en el programa que está grabado, una como concursante y las otras en calidad de invitadas al plató.

Isabelle Junot, la marquesa que adora los vestidos sostenibles de tul

La mujer de Álvaro Falcó recibía durante la gala emitida este lunes en TVE la visita sorpresa de sus principales colegas, que acudían al talent show para degustar y valorar las delicias que les habían preparado tanto a ellas como a otros asistentes VIP. Durante su paso por las cocinas, las cuatro aprovecharon para contar algunas divertidas anécdotas que han disfrutado juntas e, incluso, cuando con una de ellas llegó a convivir en el mismo piso.

La noticia que ha emocionado (y mucho) a Isabelle Junot

VER GALERÍA

"Más que mesa, hemos compartido muchos canapés", contaba Ana Cristina Portillo. "Un día fuimos a una fiesta y estábamos muertas de hambre", ha relatado la hermana de Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne. "Como las dos somos muy comilonas, no pusimos por donde salía el catering y allí no paramos de comer", recordaba entre risas la hija de la recordada Sandra Domecq y del empresario y fotógrafo Fernando Portillo, de quien ha heredado sus inquietudes artísticas.

¿Será la madrina de su sobrina Micaela? Hablamos con Ana Cristina Portillo de su familia y su pasión por el arte

"Yo sí he probado su comida", explicaba Belén Barnechea sobre los platos que ha saboreado de Isabelle. "En su momento me hacía salmón con vegetales y era lo único que me cocinaba", ha contado. "Por es, cada vez que salía de su casa, me comía una hamburguesa", añadía entre risas la repostera peruana de la jet, hija del escritor Alfredo Barnechea (quien fuera candidato a la presidencia de su país en 2016.

Lo que todavía no has visto de la boda de Belén Barnechea: del espectáculo a los bailes de los novios

Belén tiene una pastelería en Madrid -que creó junto a su amiga Moira Laporta- y está casada desde abril de este año con Martín Cabello de los Cobos, nieto de los condes de Fuenteblanca. De sus viajes con la marquesa de Cubas, no olvidará seguro el que hicieron en 2020 a la isla caribeña de Barbados.

¡Risas y mucho ritmo! La divertida fiesta preboda de Belén Barnechea y Martín Cabello de los Cobos

VER GALERÍA

"Nosotras vivimos juntas en Nueva York y, como sabéis, ella es supersana", ha rememorado Carlota Muñoz-Vargas sobre la época que estaban bajo el mismo techo en la ciudad de los rascacielos. Contaba la diseñadora que "un día saliendo por la noche, volvimos como a las cinco de la mañana y a mí me apetecía una pizza" o algo por el estilo, narraba.

Isabelle Junot comparte los momentos más divertidos de 'MasterChef Celebrity' entre prueba y prueba

Sin embargo, Isabelle Junot le propuso, según ella, algo muy diferente y bastante más elaborado. "Me dijo: 'Voy a hacer un salmón a la papillote que vas a alucinar'", ha contado con gran sentido del humo5r la creadora de la firma Charlotte Blaz, experta en chaquetas de mujer y también en ropa para niños.

VER GALERÍA

Como su íntima, Carlota también está emparentada con la aristocracia puesto que su madre es Cristina Echegoyen, Condesa de Bulnes. La modista se casó en octubre de 2019 con su novio Jérôme Zenteno, al que precisamente conoció durante su estancia en la Gran Manzana. Fue una boda espectacular celebrada en los impresionantes jardines de la Granja de San Ildefonso (Segovia) y a la que acudió, como no podía ser de otra forma, su amiga Isabel.

Por su parte, Tamara Falcó también transmitió su apoyo incondicional a la que es su prima política, afirmando que está muy orgullosa de ella. Mientras, la coach de comida intuitiva tampoco escatimó elogios hacia la Marquesa de Griñón. "La veo un poco como mi hermana mayor aquí en Madrid, porque siempre está ahí para lo que sea dispuesta a ayudarte", señalaba Isabelle Junot con gran cariño. "Quiere que gane, no solo en MasterChef, sino en la vida", añadía por último la aspirante de 31 años con esas bonitas palabras.

¿Volvería con Iñigo Onieva? ¿Mantienen el contacto? Tamara Falcó responde

VER GALERÍA