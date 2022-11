¿Niño o niña? Harry Styles cumple el sueño de una fan revelando en pleno concierto el género de su bebé

Loading the player...

Harry Styles nunca deja a nadie indiferente. Tras tener que suspender varios conciertos por problemas de salud, el cantante ha vuelto a los escenarios con más fuerza que nunca ofreciendo el mejor de los shows a sus fans incondicionales. Noches musicales irrepetibles y únicas en las que no faltan las sorpresas. La última de ellas se produjo este viernes en Los Ángeles, cuando una mujer embarazada de 4 meses le entregaba al intérprete de As It Was un sobre para que él se encargase de descubrir ante todos los allí presentes el género del bebé que está esperando. Una petición peculiar que el artista aceptó encantado. Bromas, risas y un toque de suspense antes del gran momento. ¿Niño o niña? ¡Dale al play y descúbrelo!

