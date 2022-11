El amargo y tenso adiós al fútbol de Piqué, marcado por los últimos acontecimientos sobre su familia

Gerard Piqué cuelga las botas definitivamente y su despedida del fútbol no ha sido, muy posiblemente, cómo él imaginaba. El exdefensa culé disputaba anoche su último partido como profesional, un encuentro que llegaba marcado por todo lo que rodea a su ámbito más personal. Su adiós para siempre a los terrenos de juego se producía en el choque liguero que su equipo, el FC Barcelona, jugaba contra el Osasuna en el estadio pamplonica de El Sadar.

La cita se producía horas después de que el deportista hubiera llegado por fin a un acuerdo con Shakira por la custodia de sus hijos, pacto por el cual la cantante colombiana se mudará a vivir a Miami (EE.UU.) en 2023 junto a los pequeños Milan y Sasha. Con esa noticia de gran calado flotando en el ambiente, el excentral blaugrana se había desplazado hasta la capital navarra junto a sus compañeros para enfrentarse al conjunto local en la 14ª jornada de Liga.

La expectación era máxima, pero todo se torcía desde un principio para él puesto que no iba a saltar al césped de inicio ya que su nombre engrosaba la lista de suplentes. Primero le veíamos ejercitarse con el balón sobre el campo para, a continuación, sentarse en el banquillo mientras era rodeado por una nube de fotógrafos que querían captar su última imagen como azulgrana. Ahí, con el abrigo puesto, Piqué se resignaba nuevamente a tener un papel secundario en lo deportivo como venía ocurriendo a lo largo de la presente temporada.

El haber perdido sus estatus como titular indiscutible dentro de la plantilla ha sido, sin duda, uno de los principales motivos que ha provocado su retirada por sorpresa y precipitada del mundo del fútbol. Es más, este martes desde que comenzara el partido las 21:30 horas, el ex de Shakira no jugó ni un solo minuto en lo que suponía una fecha muy importante y significativa para cerrar de la mejor manera posible su carrera repleta de éxitos.

Una situación poco deseada que empeoró todavía más cuando, al finalizar el primer tiempo del encuentro, Piqué saltó al terreno de juego y se fue directamente en dirección al árbitro, Gil Manzano. Mientras ambos se dirigían andando al túnel de vestuarios, se veía cómo el defensa profería ciertos comentarios al colegiado para protestarle por las decisiones que había tomado. Su equipo, el Barça, perdía entonces por un gol a cero y se había quedado con un hombre menos tras la roja por doble amarilla que recibió del delantero polaco Robert Lewandonski.

Con lo ánimos a flor de piel, Piqué no se contuvo y así lo reflejaba el acta del choque una vez concluido el mismo. "¿Has visto qué córner nos has pitado?... Eres el árbitro que más nos has jodido con diferencia", le dijo al parecer el jugador al trencilla, a lo que este respondió comunicando al delegado del club que el jugador catalán quedaba automáticamente expulsado. Lejos de calmar los nervios, el zaguero volvió a increpar a Gil Manzano y, según este, le espetó también las siguientes palabras: "Es una p... vergüenza, me cago en tu p... madre", apuntó el aludido en su hoja arbrital.

Pese a todo el embrollo, el Barça supo sobreponerse a la adversidad y acabó ganando el duelo por 1-2, lo que le mantiene líder de la Primera División justo antes del parón por el Mundial. Eso sí, lo ocurrió anoche en Pamplona no tiene nada que ver con lo que se vivió el pasado sábado en el Camp Nou, cuando Piqué se despedía de forma idílica de los aficionados culés.

Entonces, el defensa de 35 años jugó el partido contra el Almería casi al completo y su equipo ganó por dos goles a cero; estuvo arropado en el estadio por sus hijos, sus padres, otros miembros de su familia y su novia Clara Chía; recibió el calor y el cariño constante de los seguidores; fue homenajeado por FC Barcelona a través de diferentes actos... y, por último, pronunció un emotivo discurso entre lágrimas donde nos dejó esa frase tan comentada: "A veces querer es dejar marchar".

