Piqué ya explicó hace un año cómo afrontaba su retirada: 'Es el abismo'

La retirada de Gerard Piqué ya es oficial. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será", comunicó ayer por la tarde a través de un vídeo compartido con todos sus seguidores. El catalán, de 35 años, dijo que el partido de este sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou. A partir de entonces, "pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo".

Hace justo un año, en su visita a El Hormiguero, Piqué habló con Pablo Motos sobre su posible retirada. "Todo el mundo te lo dice. Cuando se te acaba la carrera es el abismo. Porque has tenido toda tu vida, desde que has casi nacido, desde que has tenido sentido común, a partir de los 16-17 años saltas al profesionalismo, que ahí ya es dedicarte exclusivamente a esto", comenzó diciendo.

El central comienza ahora una nueva etapa en su vida tras jugar 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004. Su rutina ya no será la misma y, aunque la decisión que ha tomado sea firme, no deja de ser complicada. "Cada mañana por la mañana, pues es entrenar, ducharte, ya tienes una rutina y, de golpe, llega un día que se acaba todo. Por muy preparado que estés es el precipicio", reconoció.

En el momento de la entrevista, Piqué era feliz con Shakira y nada hacía presagiar que su historia de amor estaba destinada a finalizar. La retirada del futbolista también parecía lejana, sin embargo, todo se ha precipitado, coincidiendo con el inicio de una temporada en la que a penas a jugado. Tan solo ha saltado al campo en nueve ocasiones.

Pablo Motos le preguntó durante la conversación si creía que lo iba a pasar mal cuando se retirase. "No lo sé, yo creo que hasta el momento que toque no puedes predecir qué va a pasar", respondió Piqué, adelantando que ya había ido dando pasos para que el 'shock' no fuera tan fuerte. "Yo sí que he intentado que en los últimos años, he estado preparando esta vida que me va a tocar vivir una vez me retire. Claro que vas a echar de menos el terreno de juego, el verde, el olor del césped, el cada día ir a entrenar, el compartir el vestuario... Yo creo que no va a ser tan duro. Pero seguro que algo voy a echar de menos, eso seguro", afirmó.