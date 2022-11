El Rubius y Stephen King critican un importante cambio en Twitter y Elon Musk responde

La llegada de Elon Musk a Twitter ha supuesto un auténtico terremoto no solo en la compañía, donde, como ya contamos, ha destituido a los principales directivos y no siempre del mejor modo, como en el caso de Vijaya Gadde, a la que despidió durante la emisión en directo de un programa ante la mirada atónita de sus compañeros. También los trabajadores sin cargos importantes estarían más que preocupados, puesto que les ha advertido que serán despedidos en caso de no tener listo el nuevo servicio 'Twitter Blue' antes del 7 de noviembre. Un servicio que tampoco está siendo del agrado de importantes usuarios de la red social y algunos, como el youtuber español El Rubius o el escritor Stephen King, ya han manifestado a través de sus respectivos perfiles su rechazo.

La cuestión es que el precio de las cuentas verificadas de Twitter (que hasta ahora tenía un coste de 4,99 dólares al mes, prácticamente el mismo precio en euros) va a pasar a ser casi el doble: 8 dólares (también unos 8 euros) al mes. Aunque hace tan solo unos días anunció que cobraría por este servicio 20 dólares, esta 'rebaja' sigue sin convencer a muchos usuarios que requieren de esa notificación.

"¿20 dólares al mes para mantener mi verificación azul? Joder, deberían pagarme. Si eso se instituye, me iré", tuiteaba el autor de obras de terror de mayor éxito en nuestros días. Lo más sorprendente ha sido la respuesta de Musk a ese tuit: "¡Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera! Twitter no puede depender completamente de los anunciantes. ¿Qué tal 8 dólares?".

Como si estuviera negociando con el escritor, parece que ese es finalmente el precio que va a implementar en el servicio, algo que sigue sin gustar a otros importantes usuarios, como El Rubius, que ve un problema en la medida más allá del dinero: "¿Qué sucede cuando un usuario aleatorio paga 8 dólares y cambia su nombre para mostrar a Elon Musk, usando su misma foto de perfil y comienza a twittear como si fuera usted?", le pregunta el streamer desde su perfil de Twitter. "Existen marcas de verificación verificadas para que las personas sepan que siguen a la persona real".

Aunque el nuevo ‘tuitero jefe’ le ha respondido, ha sido mucho más tajante que con Stephen King: "Eso ya ocurre con mucha frecuencia". Está claro que Musk está decidido a ganar dinero, como es lógico, con Twitter porque, por mucha opinión en contra que reciba e incluso aunque algunos usuarios que actualmente están verificados cierren sus respectivos perfiles, sabe que sigue siendo necesario para la mayoría, por lo que la medida le va a seguir saliendo rentable.

Independientemente de lo que tiene que ver con la verificación de cuentas, son ya varias las celebrities que han anunciado su baja en la red social por la incertidumbre que les genera la nueva etapa de Twitter con Musk al frente: "El discurso de odio escondido bajo la libertad de expresión es inaceptable", tuiteaba la cantante Toni Braxton. "Por eso elijo irme de Twitter Ya no es un lugar seguro para mi, para mis hijos y para otras personas de color".

Junto a ella, Shonda Rhimes -la creadora de 'Anatomía de Grey' y 'Los Bridgerton'-, la actriz Téa Leoni y la cantante Sara Bareilles, ganadora de un Grammy. También la estrella de la NBA LeBron James se ha pronunciado al respecto, asegurando que es "aterrador" cómo se ha incrementado el uso de palabras racistas en esta red social desde que se ha efectuado la operación de compra-venta. Él, sin embargo, por el momento mantiene abierto su perfil.