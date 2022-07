Sergey Brin, cofundador de Google, abandona las empresas de Elon Musk tras una supuesta infedelidad de su mujer con el magnate

Sergey Brin, cofundador de Google, solicitó el divorcio a su mujer, Nicole Shanahan, el pasado enero, semanas después de enterarse de que ella había tenido un romance con Elon Musk. A pesar de que el CEO de Tesla lo ha desmentido en sus perfiles sociales, The Wall Street Journal ha publicado que el fundador de SpaceX provocó la ruptura de la pareja por una supuesta aventura a principios de diciembre en Miami (EEUU). "Esto es una absoluta chorrada. ¡Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche! Solo he visto a Nicole en dos ocasiones en tres años, ambas veces con mucha otra gente. Nada romántico", ha escrito el empresario para dejar claro que no ha pasado nada con la esposa del directivo.

VER GALERÍA

Así son y así viven los 12 ‘cachorros’ de los hombres más ricos del mundo

Sergey, que invirtió en 2008 medio millón de dólares en el proyecto de Tesla, presentó la demanda de divorcio en enero después de tres años de matrimonio y una hija en común. Además, tras la decisión de la separación, el empresario ordenó a sus gestores eliminar las inversiones de las empresas de su amigo, que en su día regaló uno de los primeros automóviles eléctricos fabricados en la compañía.

Los rumores de romance con la mujer de su amigo y compañero surgen pocos meses de que el empresario dueño de Tesla fuera padre de gemelos con Shivon Zilis, tal y como señalaron los registros de los niños que nacieron en Texas. Los papeles, publicados por Business Insider, revelaron que Musk, de 51 años, y la experta en inteligencia artificial, que es directora de proyectos en Neuralink (compañía del empresario) solicitaron en el juzgado cambiar los nombres de los recién nacidos, de los que no se ha hecho público ni el sexo ni el nombre, para que llevaran los apellidos del padre y de la madre, trámite que se concedió en mayo.

VER GALERÍA

La reacción del magnate Elon Musk, ex de Amber Heard, tras el final del juicio de la actriz contra Johnny Depp

Los gemelos nacieron tan solo unas semanas después de que el CEO de Tesla y su expareja Grimes dieran la bienvenida a su segunda hija en común, que nació en diciembre tras su ruptura dos meses antes. Con numerosos titulares sobre su estrambótica vida, el empresario es conocido por haber tenido vida sentimental agitada, siempre en la búsqueda de "su alma gemela". Padre de nueve hijos en total, en el año 2000 se casó con su primera mujer, la escritora canadiense Justine Wilson, con quien tuvo un bebé llamado Nevada (después tuvieron cinco hijos más), que falleció poco después de su nacimiento.