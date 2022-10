Kylie Minogue preocupa a sus fans por un detalle que aparece en su última foto

¿Qué le ha pasado a Kilye Minogue en el brazo? Esta es la pregunta que muchos de los fans de la cantante australiana se hacen tras ver la última imagen donde esta aparece inmortalizada frente a un espejo. Si echamos un vistazo rápido a la fotografía, es posible que no nos demos cuenta de un importante detalle que, sin embargo, sus seguidores no han pasado por alto. La diva del pop luce una muñequera ortopédica de color negro, prácticamente la misma tonalidad que tiene el jersey de manga larga que lleva puesto.

Este hecho y la pose de la artista hacen que, en buena medida, la sujeción que pcupa su mano y parte del antebrazo pase casi inadvertida e incluso camuflada. Después de compartir la instantánea, no han sido poco los que se han apresurado a enviarle un mensaje para saber si estaba bien o cuál era exactamente el problema que había sufrido. Además, le han deseado que no sea muy doloroso y se recupere cuanto antes, destacando igualmente en sus comentarios lo bella que sale.

"Amigos y fotos (y escaneos) durante más de 30 años ¡Siempre!", ha escrito la intérprete de Can’t get you out of my head y The Loco-Motion en alusión a Katerina Jebb, la prestigiosa fotógrafa con la que lleva trabajando desde hace tres décadas, y que ha inmortalizado a Kylie en anteriores ocasiones siempre de manera artística. Concretamente, esta imagen tan sensual de la protagonista se ha tomado en París, donde reside la también cineasta de origen británico que antes vivió y trabajó en Los Ángeles (California, EE.UU.)

Lanza un vino mientras prepara su nuevo disco

En lo profesional, la cantante de 54 años no para y tiene varios proyectos en marcha, como el vino rosado sin alcohol que acaba de lanzar con su propio nombre. "Un bebida refrescante y espumosa con toques de fresa", presumía durante la promoción de su bebida. En lo musical, prepara ya su nuevo disco que está previsto vea la luz en febrero de 2023, algo de lo que ha dado solo algunas pinceladas.

"No puedo desvelar todavía cómo suena, pero es muy emocionante", ha contado la artista sobre este esperado trabajo al que aún le faltan unos meses para salir al mercado. "Siempre es un desafío encontrar el mejor sonido y las canciones que, además de funcionar por su cuenta, se integran dentro de un álbum", decía en declaraciones a The Independent.

Sale desde hace tiempo con el diseñador gráfico Paul Solomons

En el terreno personal, Kyie Minogue mantiene un discreta y estable relación desde hace más de cuatro años con el reputado diseñador gráfico Paul Solomons. El pasado verano, los veíamos pasar por la alfombra roja cuando asistían juntos al concierto virtual de los míticos ABBA en Londres.

En febrero de 2021, tuvieron que desmentir que se habían prometido tras asegurar algunos de sus familiares que iban a pasar por el altar. "La pareja se siente feliz como está", señalaba entonces su representante. La artista, que de 2008 a 2013 estuvo con el modelo español Andrés Velencoso y antes con el actor francés Olivier Martínez, parece haber encontrado a su príncipe azul tras su último romance fallido con el intérprete Josua Sasse.

