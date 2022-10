Propuestas que te harán pasar miedo Contén la respiración y prepárate para los 6 estrenos más terroríficos de Halloween Guillermo del Toro, maestro del género, y otros conocidos nombres nos proponen nuevas historias para no dormir

El terror tiene muchas formas y tiene mucho que ver con la personalidad de quien lo observa. Hay producciones de terror que basan toda su carga dramática en los sustos, y otros que son mucho más sutiles y sensitivos. El terror es un estado de ánimo, al que a veces nos resulta placentero viajar como turistas, sabiendo que en cualquier momento podemos regresar a la comodidad del mundo real. Para sugestionar esa parte placentera que hayamos en el terror llegan varias propuestas de Netflix, Disney+ y la cartelera. ¿Te atreves a conocer sus argumentos?

El Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Serie, Netflix

“Con esta serie he pretendido expresar que el mundo es precioso y horrible al mismo tiempo”, estas son las palabras de Guillermo del Toro, creador entre otras de películas como El laberinto del Fauno y El callejón de las almas perdidas. En esta ocasión nos sumerge en una serie en la que en cada capítulo se aborda un misterio distinto, son historias completamente independientes con monstruos, criaturas, fantasmas y maldiciones. Cada capítulo está dirigido por un creador distinto y solo uno está basado en un relato de Del Toro, el último capítulo, titulado Murmullo.

No es nada habitual que Netflix programe el estreno de una serie de forma que los capítulos vayan llegando poco a poco. Sin embargo, por tratarse de una semana muy especial, Halloween, la serie de Guillermo del Toro verá la luz dosificadamente dándonos dos capítulos diarios desde el 25 al 28 de octubre, completando así los ocho de los que se compone la temporada. Ahí no acaba la peculiaridad de la serie, y es que este nuevo proyecto Guillermo del Toro no cuenta con ningún capítulo escrito o dirigido por él, sino que el genio del misterio mexicano ha basado su participación en la serie solo en concebirla, producirla y presentarla.

Los renglones torcidos de Dios

Largometraje

Barbara Lennie da vida a Alice Gould en la adaptación al cine de la novela homónima de Torcuato Luca de Tena que se publicó en 1979. Han tenido que pasar 43 años para que este best-seller llegara a la pantalla grande, y ahora nos da oportunidad de viajar al pasado para ver cómo funcionaban los psiquiátricos de la época, y en concreto Nuestra Señora de la Fuentecilla, que es el nombre que recibe esta institución ficticia que será dirigida por Eduard Fernández (30 monedas, El hombre de las mil caras).

La novela original se documentó en profundidad siguiendo cierta analogía con el personaje de Lennie, el propio Torcuato Luca de Tena se internó en un psiquiátrico de Santiago de Compostela durante 18 días para conocer de primera mano cuál era su funcionamiento y qué abusos o conflictos se podían vivir en él. El periodista denunció estos problemas en el libro y el centro de Conxo fue investigado posteriormente por su mala praxis.

Algo que pone los pelos de punta y la piel de gallina al ver esta película y al leer la novela es que las enfermedades mentales eran tratadas en aquella época de una forma completamente distinta a hoy en día, era algo que se pretendía ocultar y que no admitía métodos científicos de terapia sino de mero internamiento. La película tiene un halo inevitable de pesadilla, como si viajáramos a otro mundo, uno en el que las fobias, la depresión, la psicopatía o las paranoias fueran los monstruos que caminan por debajo de otros más terribles y poderosos: los gestores del psiquiátrico.

Los cinco diablos

Largometraje

Si no te gustan las películas de terror o misterio que basan su argumento en los sustos gratuitos y en argumentos muy repetidos, tal vez Los cinco diablos sea tu película, porque se trata de una propuesta muy sutil que mezcla el género sobrenatural con una perspectiva más naturalista. Es una historia de amor en la que Vicky, una niña francesa, es capaz de percibir y recordar olores que le transportan a los recuerdos de su madre y de su tía.

Y es que parece comprobado científicamente que el olfato es el sentido que más evoca nuestra memoria y es capaz de transportarnos de forma muy viva a lugares y situaciones anteriores. Este thriller fantástico no es una historia de terror al uso, sino una mezcla muy sugerente de sensibilidad turbadora, pues por medio de estas visiones sinestésicas Vicky llegará a descubrir secretos terribles de su familia que pondrá en jaque su propia existencia.

28 días paranormales

Serie documental, Netflix

Si lo tuyo son los realities por encima de series y largometrajes, Netflix te trae una propuesta para que visites tres casas embrujadas. El punto de partida de la investigación paranormal se basa en rememorar el trabajo de Ed y Lorrain Warren, los personajes de la saga de películas de terror que se inauguró con El conjuro (además de Expediente Warren y Annabelle). La tesis de los Warren y de los artífices de este reality es que una vez que alguien se enfrente a los espíritus de una casa encantada, la frontera entre los sobrenatural y del mundo real se difumina al llegar a los 28 días, momento en el que se puede acceder al mundo esotérico con mayor facilidad y seguridad.

La serie se interna en tres casas que fueron objeto de escalofriantes actos de asesinato, y donde según algunos, siguen siendo el lugar donde ocurren extraños fenómenos paranormales auspiciados por las almas en pena de las víctimas o de los opresores. El 25 de diciembre de 1929 Charles Lawson acabó con la vida de sus seis hijos, además de la de su mujer. Según testigos de Madison, Carolina del Norte, una niña pequeña es vista flotar en las inmediaciones de donde ocurrió este hecho. Esta es una de las tres historias a las que el nuevo proyecto de Netflix tratará de encontrar explicación.

Scream Queens

Serie, comedia negra, slasher, Disney+

¿Alguna vez has oído hablar del término ‘slasher’? Se trata de todas las películas en las que el terror lo ejerce un asesino o monstruo que persigue adolescentes para asesinarlos brutalmente. Películas míticas de este género son La matanza de Texas, Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street. Sin embargo, esta serie actualiza el género de la mano de Ryan Murphy, el creador omnipresente que lleva casi dos meses en boga tras el rotundo estreno de Dahmer y que hace solo una semana nos traía una nueva e inquietante serie con Naomi Watts a la cabeza, Vigilante.

Ahora le ha llegado el turno a Scream Queens, con Emma Roberts, que es rescatada por Disney+ en estas fechas de Halloween después de emitirse hace unos años en Fox. Nos situamos en la Universidad de Wallace, donde varias chicas de veinte años mueren en una fiesta de su hermandad universitaria, la más exclusiva de todo el campus. Un asesino comete los crímenes vestido como El Diablo Rojo, la mascota de la universidad.

Smile

Largometraje

Ha sido la película revelación de la cartelera de Estados Unidos y de España, un film de terror que parecía ahondar en un campo ya visto pero que ha resultado ser una propuesta muy original. La sonrisa como elemento perturbador. Una psicóloga atiende a una paciente y algo parece ir mal, la joven muestra una sonrisa muy extraña, que produce auténtico terror contemplar. La doctora prosigue su sesión pero la paciente se suicida frente a ella sin que ésta pueda hacer nada por salvarle la vida.

Este es el punto de partida que llevará a la psicóloga a un viaje sobrenatural en el que volverá a presenciar sonrisas que hielan la sangre y una serie de situaciones terroríficas que cada vez le situarán más cerca del ojo del huracán esotérico. Se trata de una película que para muchos ha reinventado el género de terror, tanto los fans de este tipo de producciones como los críticos coinciden en que se trata de una película que merece la pena ver este Halloween. ¿Le darás una oportunidad?