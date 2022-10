‘Smile’ la película de terror que demuestra cómo una sonrisa puede helar la sangre

Algo está cambiando en el cine de misterio y de terror cuando el tema de fondo que se aborda son las enfermedades mentales y se hace desde una perspectiva más o menos coherente (aunque sobrenatural). Tal vez por eso Smile está siendo una sorpresa de taquilla, pues ha arrasado en Estados Unidos muy por encima de otras producciones sin esa carga esotérica, como Don’t Worry, Darling y otros estrenos dramáticos que han pasado sin pena ni gloria. ¿Qué hace que ‘Smile’ sea una película de terror poco convencional? Tal vez su secreto sea que el aderezo misterioso con el que juega sea únicamente la sonrisa, algo que precisamente no asociamos al terror sino a la alegría y que bien utilizado puede llegar a ser un elemento muy inquietante capaz de producir el mismo pavor que una mirada fantasmagórica.

Si hace apenas unas semanas Stephen King ya nos recomendaba en su cuenta de Twitter que viéramos la serie de Netflix El diablo de Ohio, ahora el escritor norteamericano utiliza las redes sociales para deshacerse en elogios aún mayores sobre esta cinta. ‘Buena película de terror, pero la mayor sorpresa es la interpretación de Sosie Bacon. ¡Qué increíble trabajo!’, publicó King en redes. Bacon da vida a la doctora Rose Cotter, una psicóloga que trabaja con pacientes de todo tipo y que en una de sus sesiones conversa con una joven que dice estar presenciando unas visiones muy turbadoras, como si las personas que le rodean, conocidas o desconocidas, le sonrieran de un modo que le produce altas dosis de temor y desasosiego. Todo parece más o menos asequible para la doctora, pero la joven entra en shock en lo que parece un ataque de pánico y acto seguido se tranquiliza mostrando a Rose una amplia sonrisa tremendamente inquietante, entonces se suicida sin que la psicóloga pueda hacer nada por evitarlo. Ésta quedará impotente, el suicido de su paciente será una vivencia traumática que la acompañará de por vida, sin embargo algo aún peor se le habrá pegado al cuerpo: una maldición.

Este arranque de Smile funciona como el de otras películas sobrenaturales, la doctora Rose quedará bajo el influjo de una condena sobrenatural que es traspasada de persona a persona cuando presencian un suicidio del hechizado anterior, y de esta forma entrará en una espiral de obsesión turbadora que consiste en presenciar visiones alucinógenas viendo sonreír a las personas que le rodean. La sonrisa es el elemento misterioso y turbador que presagia aquí que algo malo va a pasar.

¿Pero cómo puede una simple sonrisa convertirse en un elemento tan perturbador? Ni siquiera nos estamos refiriendo a una carcajada como la que interpretó Joaquin Phoenix en Joker (film que también aborda las enfermedades mentales), y es que en Smile encontramos únicamente la mueca labial que produce la sonrisa, para la que no se han utilizado efectos especiales a la hora de deformarla o exagerarla. Según el director del film, Parker Finn, el secreto está en el proceso de selección de actores, capaces de expresar con la boca una inmensa alegría y con los ojos una frialdad que pone los pelos de punta. Cuando se dan ambos mensajes contradictorios, según el director, la sensación que recibimos nos hiela la sangre porque la sonrisa se convierte en un presagio de algo inquietante.

Smile sigue la estela de otras producciones de terror que se han convertido en clásicos contemporáneos del género y que guardan muchas similitudes. Como The Ring, el remake de un film japonés que protagonizó Naomi Watts en 2002 sobre una leyenda urbana, en la que si ves una cinta de VHS hechizada recibirás la llamada telefónica de un espíritu que te provocará la muerte en 7 días. De forma similar, otro éxito incontestable del cine de terror que guarda una profunda relación con Smile es la película de 2014 It Follows en la que la maldición se traspasa entre adolescentes cuando tienen relaciones sexuales, entonces un fantasma que puede adquirir la figura de cualquier conocido o desconocido te seguirá hasta devortarte. Ambos largometrajes son considerados joyas del género de terror reciente, y por los datos de taquilla de ‘Smile’ puede que ésta sea el tercer título que sumar al podio.