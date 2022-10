Rocío Carrasco se derrumba ante el perdón del exchófer de su madre, quien dice haber sido 'manipulado' por Antonio David

La noche de este lunes ha sido una de las más difíciles para Rocío Carrasco desde que se iniciaron las emisiones de la segunda parte de su documental. Minutos antes de proyectarse el capítulo 11 de En el nombre de Rocío, se ha derrumbado en el plató al escuchar las palabras de José María Franco, quien fue chófer de Rocío Jurado y una de las personas de su confianza. Durante años ha hablado públicamente de la relación entre los miembros de la familia, ha defendido a Antonio David Flores y ha sido muy crítico con la hija mayor de la artista, incluso se han visto en los tribunales. Pero ahora ha dado un paso atrás. Ha reconocido públicamente que no ha sido honesto al hablar de ella y ha pedido perdón.

VER GALERÍA

-Ana María Aldón explica por qué se ha separado de Ortega Cano: 'Sentía que la vida se va'

-La espectacular transformación de Rocío Flores tras perder 26 kilos y someterse a varias cirugías

La presentadora ha reconocido que hace algunos unos meses tuvo conocimiendo de que José María había cambiado de opinión, pero cuando lo ha visto en televisión asumiendo su error no ha podido evitar sus sentimientos. "El hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba", le ha dicho a Jorge Javier Vázquez visiblemente nerviosa y sin dejar de llorar. La única hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha reconocido que pensaba que iba a enfrentarse a esta situación de otra manera y que le iba a "poder más la ira, pero al final me he dado cuenta de que no". Además, ha lamentado que, si la rectificación hubiese ocurrido antes, muchas cosas no hubieran ocurrido.

Antes de entrar al plató, el que fuera chófer de la intérprete de temas como Se nos rompió el amor, Como yo te amo o Punto de partida ha roto a llorar y, arrepentido, ha explicado que no se siente bien por cómo se ha comportado durante más de dos décadas. José María ha contado que "cuando salió el tema de los malos tratos en Chipiona y Argentona ya me había dado cuenta de lo que era Antonio David"- Es consciente de que ha hecho "bastante daño" a Carrasco pero sostiene que nunca actuó cómo cómplice del padre de sus hijos porque solo le llevaba a por los niños, aunque sí considera que fue "manipulado".

VER GALERÍA

-Rocío Carrasco responde a Ortega Cano y anuncia medidas legales: 'Si no inicias tú el procedimiento lo voy a iniciar yo'

Franco sostiene que tanto Rocío Jurado como Rocío Carrasco le decían cuando estaba con ellas en casa que Antonio David no era como él pensaba, pero que nunca no le contaron nada más ni le dieron otros detalles. Ha indicado además que durante este tiempo ha tenido mala conciencia y ha llorado mucho por lo que ha contado en platós y entrevistas, asegurando que las cosas que decía públicamente "me las decía él, me las contaba".