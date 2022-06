Así fue la relación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco hasta que se les rompió el amor

Rocío Carrasco hablará sobre la historia de amor de sus padres en el episodio 2 de En el nombre de Rocío, que estará disponible desde este viernes 24 de junio de manera única y exclusiva para los suscriptores de Mitele PLUS. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco recordará los mejores años de la pareja bajo un capítulo titulado Te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte. También abordará la influencia que tuvo en el matrimonio la presencia de algunos miembros de la familia de la artista, un tema sobre el que ya se ha pronunciado, pues recientemente aseguró que su padre no se llevaba bien con Amador Mohedano.

Rocío Jurado y Pedro Carrasco se vieron por primera vez en Punta Umbría, en una de las galas de la artista. Ella recuerda que le vio entre el público y pidió un aplauso para él, pues en aquella época ya era uno de los mejores boxeadores del mundo. Sin embargo, su noviazgo no comenzó hasta un tiempo después, cuando se reencontraron en Las Ventas, en un festival benéfico en el que Carrasco brindó un toro a la chipionera. "Yo ya noté un gusanillo y, al salir, la gente empezó a rodearme hasta cercarme contra la barrera. Entre tanto gentío, algo se me clavó en la cadera y me desmayé. Cuando desperté estaba en los brazos de Pedro", contó la cantante en una entrevista concedida a ABC.

La relación se fue afianzando poco a poco, entre cafés y paseos en barca por la Casa de Campo. El 5 de junio de 1976 se casaron en Chipiona, tierra natal de Rocío Jurado. Se dieron el 'sí, quiero' en el Santuario de Nuestra Señora de Regla y celebraron su amor en las bodegas de Pedro Domecq, donde esperaban sus invitados, entre los que se encontraban Juanita Reina, Paquita Rico, Victoriano Valencia o el matrimonio formado por Carlos Goyanes y Cari Lapique. La revista ¡HOLA! fue testigo de una de las bodas más esperadas de la época y también de la llegada de su única hija en común, Rocío Carrasco, el 29 de abril de 1977.

La pareja era la viva imagen de la felicidad. "Sentían pasión el uno por el otro. Mucha pasión. Amor puro y duro", dijo Rocío Carrasco. Pero en 1989, 13 años después de su multitudinario enlace, la artista anunciaba en ¡HOLA! la difícil decisión que habían tomado. "Se nos rompió el amor. Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí", confesó. "Mi hija ya lo sabe, se lo dije yo", matizó.

A pesar de la ruptura, entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco siempre reinó el cariño y el respeto. De hecho, el padre del boxeador siguió viviendo en casa de la artista. "Mi padre venía a mi casa a todos los días a ver a su padre y a verme a mí. Él venía a mi casa y veía a mi madre cuando estaba y comíamos y cenábamos juntos", contó Rocío Carrasco. Incluso estuvieron a punto de reconciliarse. "Sí, hubo el amago de una segunda oportunidad. Es que al final eran como el complemento perfecto. Ellos tuvieron en mente volver, pero al final se decidió que no y ya está".

El motivo de su separación nunca ha trascendido, aunque Rocío Carrasco ha señalado que "hubo una situación en general que desencadenó en lo que desencadenó". Cuando Pedro Carrasco murió, el 27 de enero de 2001, la cantante no pudo ocultar su dolor en el entierro. Los fotógrafos captaron sus lágrimas y el momento en el que arrancó una rosa de una corona para lanzarla al féretro. Las únicas palabras que pronunció fueron las siguientes: "Es un momento muy duro para nosotros".

Rocío Carrasco también abordará en este nuevo capítulo el doble revés que sufrió Rocío Jurado cuando su carrera comenzaba a despegar. La muerte de su abuela y la de su madre, doña Rosario Jurado Bernal, a causa de un cáncer de pancreas, la misma enfermedad que acabaría con la vida de la artista el 1 de junio de 2006.