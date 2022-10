Las dos significativas celebraciones que tienen pendientes Eva González y Cayetano Rivera estos días

La delicada situación personal de Eva González y Cayetano Rivera, que según ha informado en exclusiva ¡HOLA! llevan varios meses viviendo separados, llega en un momento cargado de significado para la pareja. Apenas dentro de unos días, el 6 de noviembre, se cumplen siete años de su “sí quiero”, una celebración que tuvo lugar en Mairena de Alcor, Sevilla, tierra natal de la presentadora, y que reunió a un gran número de familiares y amigos. Esta es una de las fechas que vivirían por separado este año, a la que se une además otra, el 41º cumpleaños de Eva, que es solo un día antes, el 5 de noviembre, y que también estará marcada por este distanciamiento. La pareja se enfrenta a una crisis después de trece años juntos lo que les ha llevado a reflexionar sobre su futuro.

¡Qué miedo! Eva González y su hijo Cayetano comienzan ya con los preparativos de Halloween

Eva González y Cayetano Rivera, últimos días de descanso con su hijo junto al mar

VER GALERÍA

La última vez que se pudo ver a Cayetano Rivera en público fue el pasado 21 de octubre, pocas horas después de que su hermano Kiko ingresara en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El diestro acudió al encuentro que organizó Mario Vargas Llosa con la cátedra que lleva su nombre, un evento llamado Un encuentro por la cultura en libertad en la finca El Jaral de la Mira, situada en la sierra de Madrid. Allí declaró que su hermano estaba bien y estable después del susto que había sufrido. Comentó que estaba en la capital cumpliendo con algunos compromisos y que después se trasladaría a Andalucía.

El diestro, condicionado por una lesión en su mano derecha, puso fin a la temporada el 15 de octubre en Zaragoza haciendo un balance positivo, aunque no pudo cumplir con todos los compromisos que tenía cerrados: “Ha sido una temporada que suma. Perdí diez compromisos a causa de una operación en el dedo medio de la mano derecha. Los tendones no sujetaban el dedo. Reaparecí en junio y desde entonces no he vuelto a tener problema”.

VER GALERÍA

Eva González está también volcada en sus compromisos laborales, en su caso en el programa de televisión La Voz, que encara la recta final de las audiciones a ciegas. Los coaches ya afinan sus equipos para comenzar la próxima fase del talent que capitanea la andaluza y que sigue buscando las mejores voces anónimas del panorama. La presentadora también apareció públicamente hace solo unos días (el jueves 20 de octubre) en la segunda edición de ELLE Cancer Ball, en el Teatro Real, donde se la pudo ver con un espectacular vestido negro y largos guantes fucsias de Roberto Diz.

La pareja, a quien se vio junta por última vez el pasado mes de agosto en las playas de Cádiz con su hijo, nunca se han prodigado demasiado en ocasiones públicas ni en sus perfiles sociales. Una de las últimas imágenes que compartieron en familia fue el pasado 6 de febrero durante la celebración del 45º cumpleaños del diestro. Entonces aparecía él junto a Eva y su hijo, el pequeño Cayetano, que el 4 de marzo cumplió cuatro años.

Eva González y Cayetano Rivera comenzaron su relación en el año 2009 y desde aquel momento se convirtieron en una de las parejas más atractivas del panorama nacional. Han atravesado sin embargo algún momento duro como pareja: a finales de 2019 se publicaron de unas fotografías en Londres de Cayetano con Karelys Rodríguez, una situación en la que se unieron contra viento y marea y que parecían haber vencido juntos. Tres años después, Cayetano y Eva viven separados como pareja, pero no como familia, pues lo primero para ellos es su pequeño Cayetano, su prioridad ante todo.