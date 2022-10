'Pesadilla en el paraíso' tiene otros tres nuevos concursantes: Bea Retamal, Danna Ponce y Manuel González

Tras la confirmación de la llegada de Iván Molina a Pesadilla en el paraíso, tres nuevos concursantes se han unido junto a él al reality: Bea Retalmal, Danna Ponce y Manuel González. Así los cuatro, que han hecho su entrada individual con presentación a sus compañeros, tendrán que aprender a hacer todas las tareas de la granja, estarán mano a mano con los veteranos y lo harán en parejas: Dani G con Bea, Steisy con Manuel, Iván con Daniela e Israel con Danna. Además, durante dos semanas ninguno de los recién llegados no tendrán derecho a nominación ni a ser nominados. Pero no solo eso, tampoco podrán hacer las pruebas de inmunidad y las de capataz. Eso sí, cuando pase ese periodo de adaptación se convertirán en granjeros veteranos y de pleno derecho (algo que no ha sentado muy bien a los concursantes).

VER GALERÍA

Influencer, activista y comunicadora, así es Daniela Requena, concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'

A su llegada, Bea, que fue ganadora de Gran Hermano y que hace unos meses que rompió su relación amorosa con Dani G, no ha dudado en reprochar a su expareja lo cariñoso que es con todos los habitantes de la granja. "¿Te hace ilusión que esté aquí? ¿Regalas los besos o se cobran ahora? ¡Te los das con media casa! Tienes el concepto de amistad muy desubicado. Antes de entrar me dijiste que me querías y la última vez que nos vimos fue en julio. Ubícate, cariño. Me has estado utilizando", ha dicho la aspirante muy endadada, que se ha quedado anonadada además cuando el que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Vicerversa le ha contestado que no se hiciera "la víctima".

Tras Retamal, ha llegado Manuel González, viral por su 'manita relajá' en La isla de las tentaciones. Entre lloros y derrumabda con su entrada, Steisy ha abrazado al nuevo concursante y le ha explicado que estaba muy mal por el enfado de su novio con ella: "Nadie me comprende mejor que tú en estos momentos. Es como mi hermano, él me conoce, Pablo se ha ido enfadado porque no sé lo que ha visto. Me imagino que ha sido lo mismo que contigo y después se dio cuenta que no había nada de maldad ", ha dicho la granjera, desvelando que su buen feeling con el recién llegado le valió algunos con sus enfrentamientos con su pareja en el pasado.

VER GALERÍA

Todo sobre Marina Ruiz, de 'Pesadilla en el paraíso', la nueva ilusión de Omar Sánchez

Además, Danna Ponce, que es youtuber e influencer, se ha unido al resto de concursantes con un vídeo de presentación que no ha gustado a la mayoría de sus compañeros. "Cuando lo he visto me ha parecido como un demonio. Que digas que te gusta Marco porque te parece educado cuando es todo lo contrario a Dani, que también te gusta... Pues no se entiende", ha dicho Steisy, la concursante que más se ha enfadado por la entrada de nuevos rostros en esta etapa del concurso.