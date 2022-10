Iván Molina, el nuevo concursante de 'Pesadilla en el paraíso' que estuvo en 'Insiders'

Tras la expulsión de Gloria Camila, que se ha tenido que enfrentar a todos sus frentes familiares fuera de Pesadilla en el paraíso, el concurso de Telecinco ha incorporado nuevos rostros que aviven las tramas de la granja de Telecinco. "El concurso evoluciona, los cambios son permanentes, cada vez sois menos, pero por muy poco tiempo porque este miércoles cuatro aspirantes a granjeros van a llegar a la casa para pelear dentro", ha contado Lara Álvarez a los concursantes. Y aunque todavía la cadena no ha confirmado quiénes son, Iván Molina, exparticipante de Insiders, el reality de Netflix ;con Najwa Nimri como presentadora en el que 13 personas creían que están en la fase final para entrar (aunque la auténtica verdad era que ya estaban dentro) será uno de ellos, tal y como ha avanzado Bluper sobre el valenciano de 29 años que es jugador de póker profesional.

Definiéndose como "muy impulsivo", lo que consideraba como fallo para llegar a la final de programa, Iván aseguró además que era todo un estratega y que lo haría todo por ganar. Y aunque llegó a la final quedando en tercera posición, lo que más destacó de su paso por el concurso de Netflix fue que tuvo una pequeña historia de amor con otra de las participantes, Estefanía, y varios enfrentamientos con la ganadora, Nicole, a quien le prometió que si ganaba el premio le daría la mitad. Y aunque pudiera parecer que es el primer fichaje de Telecinco de un persobaje de la plataforma estadounidense, hace unos días que Mar López, una de las protagonistas de Amor con fianza, el reality de parejas que le ayudó a darse cuenta de la realidad de su relación, se convirtió en concursante de Celebrity Game Over 2.

Aunque Iván y los otros tres nuevos concursantes todavía no han llegado a Pesadilla en el paraíso, las primeras reacciones de los inquilinos no se han hecho esperar. "Me gustaría que venga gente con ganas de ganar, aire fresco", ha dicho Dani G, exnovio de Marta Peñate, al enterarse de la noticia. Además, Daniela Requena ha pedido "dos granjeros guapos" y "dos granjeras simpáticas", tras la aclaración de Lara Álvarez de que la llegada de estos participantes "no es repesca". Eso sí, a la que no le ha hecho mucha gracia es a Patricia Steisy, que preferiría que no fuera nadie más: "Uno ya saborea el final y lo que se ha currado, ahora llegan cuatro personas nuevas hinchadas de comer, con el amor de la familia y te comen la oreja", ha asegurado.

Estos cuatro nuevos concursantes, que disfrutarán inicialmente de unos días de prueba en el que ni podrán nominar ni ser nominados, se incorporarán a la vida de Pesadilla en el paraíso en la gala de este miércoles 19 de octubre y comenzarán a realizar tanto las tareas diarias en el campo como las diferentes misiones semanales encomendadas por el guardés, quien junto al capataz deberá supervisarlos.