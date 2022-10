Feliciano López cuenta cómo se siente su amigo Rafa Nadal tras ser padre

Rafa Nadal siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida personal se refiere. La leyenda del tenis y su esposa, Mery Perelló, fueron padres de un niño el pasado 8 de octubre, al que han llamado Rafa, pero apenas ha trascendido información sobre su nueva etapa como padres. Su amigo Feliciano López, que acudió junto a su esposa Sandra Gago a un evento en Madrid de la firma Macallan, nos contó como se encuentra el de Manacor tras haber sido papá. "Cuando eres padre no tienes mucho tiempo para coger el teléfono ni a tus amigos ni a nadie. Obviamente le felicité y a los días tuve la suerte de poder charlar con él y como cualquier padre. Imagínate, está feliz de la vida", confesó Feliciano, que también es padre de un niño llamado Darío, que cumplirá dos años en enero.

A raíz de conocer cómo le han afectado al tenista sus úlimas lesiones se ha hablado sobre que la posible retirada de Rafa Nadal podría estar cada vez más cerca. El marido de Sandra Gago reconoce que no ha hablado de este asunto con él, pero no cree que vaya a ser pronto: "No lo creo. Un jugador que ha ganado este año dos Grand Slam no creo que esté pensando en retirarse", aseguró sobre Rafa, que podría acabar el año siendo número 1. Feliciano, en cambio, sí tiene pensado dejar las pistas en 2023: "Estoy ya en un momento de mi carrera terminando, seguramente el año que viene juegue mis últimos partidos para despedirme, es un poco la idea que tengo ahora mismo en la cabeza". "Todavía no he definido cómo va a ser ni nada, pero ya tengo 41 años y he tenido la suerte de alargar mucho mi carrera", admite con orgullo.

'Nuestra idea es tener más hijos'

A su lado está Sandra Gago, su mejor compañera de vida y la que más le ha apoyado en todas las decisiones que ha ido tomando. "Ha sido una situación que se ha dado de una forma natural. Cuando tienes 38, 39, 40 años, sabes que ese momento va a llegar. Ella también lo va viendo, lo vamos hablando", asegura. "Ha formado también parte de mi vida estos últimos años. Está contenta, porque voy a poder pasar más tiempo en casa con ella. Le da pena, porque sabe que lo voy a echar de menos", confiesa. Entre sus planes está la idea de ampliar la familia:"Sí, nosotros no queremos que Darío sea hijo único. Nuestra idea es tener más hijos".

El castellano-machego se enfrentará a esta nueva etapa alejado de las pistas con ganas de dedicarse a los suyos y retomar hobbies que antes no podía hacer: "Disfrutando de muchas otras cosas como tener tiempo para estar con mi familia, con mis amigos, estar más tiempo en casa. Han sido más de 20 años viajando por el mundo y ahora me toca una época más tranquila, diferente pero bien". Entre sus pasatiempos está "viajar, me gusta esquiar mucho, el vino, visitar bodegas..."

Sandra Gago y su hijo Darío le han acompañado en muchos de sus torneos. "Desde que nos conocimos Sandra y yo, hemos viajado a todo el mundo juntos así que es la mejor compañera. Y mi pequeñajo ha estado viajando por el mundo desde que nació casi con nosotros. La verdad es que era la única manera de poder verle todo lo que me gustaría y así ha sido", revela. Lo único que siente que su hijo no podrá recordarle como jugador porque aún es muy pequeño. "Me ha visto jugar pero no será consciente el día de mañana. Era algo bonito de padre a hijo que me hubiera visto jugar siendo él un poquito más mayor".

El día que deje la raqueta tiene claro que seguirá vinculado a este deporte: "Sí, mi vida es el tenis". "De momento voy a seguir trabajando como director del Mutua Madrid Open, que para mí es algo muy especial en Madrid, la ciudad donde vivo. Además, el año que viene va a seguir creciendo, va a ser un torneo de casi quince días, con un proyecto muy bonito, un estadio nuevo".