¡Amor de hermanos! Los hijos de Sean Penn, como uña y carne en el estreno de su nueva película Hopper y Dylan Penn han presentado 'Signs Of Love' en el Festival de Cine de Roma

Si quieres ser actor y eres hijo de Sean Penn y Robin Wright... el listón está muy alto. Dylan y Hopper son conscientes de ello y, por eso, están avanzando poco a poco pero con paso firme. De hecho, aunque todavía son jóvenes (tienen 31 y 29 años, respectivamente), ya han participado en varias películas y cortometrajes, campañas publicitarias... y, en el caso de Dylan, ha empezado a dar forma a algunas ideas que le gustaría desarrollar como directora.

Los hermanos Penn están muy unidos no solo en la vida real sino también en la ficción, y así lo han demostrado esta semana. Así de cómplices les hemos visto en el Festival de Cine de Roma estrenando Signs Of Love, la tercera película en la que han trabajado juntos. Todos los flashes se centraron en ellos y les vimos posando de lo más divertidos en la alfombra roja.

Dylan estaba sensacional y presumió de elegancia con un traje de chaqueta y pantalón de color negro firmado por Giorgio Armani, camisa blanca y el icónico collar con forma de serpiente de Bulgari, además de su preciosa melena rubia suelta con ondas suaves. Por su parte, su hermano Hopper se decantó por algo más informal, con zapatillas y gorra.

De nuevo, los hermanos se han puesto a las órdenes del director Clarence Fuller, con el que ya trabajaron en Aramingo Avenue. En 2021 también protagonizaron El día de la bandera, una película que tiene mucho significado para ellos ya que compartieron pantalla nada más y nada menos que con su padre, Sean Penn. "Feliz cumpleaños a la mejor hermana que se puede tener. Sigamos adelante. Mi mejor amiga, te quiero", es el bonito mensaje que Hopper le dedicó a Dylan.

La actriz, que ha heredado la belleza de su madre, ha compaginado su carrera como actriz (Condemned, Elvis & Nixon, GenRX) con la de modelo, y en alguna ocasión ha confesado que sueña con escribir guiones y dirigir algún día sus propias películas, como su padre. Hopper, que tiene los ojos azules y las facciones marcadas de su padre, tiene más experiencia en el mundo de la interpretación. Ha formado parte de importantes proyectos como The Last Face, donde trabajó con Javier Bardem y Charlize Theron y estuvo a las órdenes de su padre, y War Machine, en la que actuó con Brad Pitt. También le hemos visto en The Cleaner y ha sido productor de Puppy Love.