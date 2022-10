Rafa Nadal habla por primera vez sobre su paternidad: 'Estamos muy contentos y todos muy bien'

El 8 de octubre llegaba al mundo el primer hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló, un bebé llamado Rafa que ha llenado de alegría tanto al matrimonio como a todo su entorno. Así lo ha explicad oel propio tenista, quien ha hablado por primera vez de la experiencia de la paternidad ahora que su bebé está a punto de cumplir una semana. "Hola a todos. Después de unos días y muchos mensajes de cariño sólo quería daros las gracias a todos. Estamos muy contentos y todos muy bien. Un fuerte abrazo", ha indicado el manacorí de 36 años, considerado como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

La llegada del pequeño Rafael Nadal Perelló se ha producido en un mes que ya era significativo para sus papás. Cabe recordar que el 19 de octubre de 2019 contrajeron matrimonio en Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII en el que los acompañaron invitados ocmo reyes Juan Carlos y Sofía, Feliciano López y Sandra Gago, Marc López, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, entre otros. Su tercer aniversario como marido y mujer lo van a celebrar siendo ya tres en casa, lo que supone sin duda el mejor de los regalos.

Volcado en su familia y en disfrutar de esta nueva etapa que ha comenzado para él, Nadal también sigue adelante con sus compromisos. Hace escasas horas el tenista chino Chak Lam ColemanWong compartía una imagen de los dos juntos durante un entrenamiento en la academia que el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2008 posee en su Mallorca natal. El próximo 23 de noviembre estará en Argentina disputando un partido contra Casper Ruud en el Arena Parque Roca. Ya durante el embarazo de su mujer, Rafa adelantó que el nacimiento de su hijo no modificaría su agenda. "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", aseguraba.

Durante las últimas semanas del embarazo, Mery Perelló, que ejerce como directora de la Fundación Rafa Nadal, estuvo ingresada en el hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca. En el centro privado la acompañaron las personas de su círculo más íntimo, del que forman parte tanto sus padres como su cuñada Maribel, que es una de sus grandes amigas desde la infancia ya que fueron juntas al colegio. En ese momento, el ganador de 22 de Grand Slams estaba jugando el US Open, torneo en el que fue derrotado por Frances Tiafoe. "Necesito volver. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender", dijo en una rueda de prensa antes de regresar a las islas Baleares para estar al lado de su esposa.