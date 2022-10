Recuperado de sus problemas emocionales, Shawn Mendes estrena película con Javier Bardem

Nueva York ha sido el lugar elegido para presentar Lilo, mi amigo el cocodrilo, una de esas películas ideales para ver en familia y cuyo estreno en España será el 21 de octubre. Allí vimos a Shawn Mendes junto al resto del elenco protagonista, aunque faltaba Javier Bardem, que interpreta uno de los papeles principales. El cantante, que en noviembre del pasado año rompió su relación con Camila Cabello, regresa después de una temporada en la que ha tenido que lidiar no solo con la separación, sino también con problemas mentales que hicieron mella en su vida profesional.

Los mejores momentos de Camila Cabello y Shawn Mendes en sus dos años de amor

VER GALERÍA

En la película, Shawn es un cocodrilo… que canta

Lilo, mi amigo el cocodrilo está basada en los libros infantiles de Bernard Waber y cuenta las mil peripecias de un cocodrilo que vive en Nueva York cuando su dueño, Hector P. Valenti (Bardem), lo deja en un edificio en el que una familia termina instalándose. El pequeño de la familia (interpretado por Winslow Fegley), sorprendido por el hallazgo, terminará haciéndose amigo de Lilo. Junto a Shawn pudimos ver en la première a gran parte de los protagonistas, entre ellos, la actriz Constance Wu, con quien Shawn parece mantener una bonita amistad.

VER GALERÍA

En la película, que mezcla imagen real y animación, Shawn es quien le pone voz a Lilo. Pero no, no esperes grandes conversaciones, pues el músico no es actor de doblaje, como puede ser nuestra Michelle Jenner. No habla, porque el cocodrilo solo sabe cantar. Y lo hace estupendamente, claro, con la voz increíble de Mendes no podría ser de otra manera. Además de varios de sus temas más famosos, Mendes ha compuesto, exclusivamente para la película, el tema Heartbreak. Junto a él participa un divertidísimo Javier Bardem en un papel inusual en su carrera, que dudó muchísimo en aceptar y a quien la opinión de sus hijos, Leo y Luna, terminó de convencer, ya que les fascina que haga películas infantiles.

¿Es el último éxito de Shawn Mendes, 'When You're Gone', una carta de amor a Camila Cabello?

VER GALERÍA

Diez meses sin Camila

Fue en 2019 cuando Camila Cabello y Shawn Mendes, después de intensos rumores sobre si lo suyo era o no amistad, comenzaron a salir. Fue una de esas historias de cuento de hadas que duró poco más de dos años hasta que, en noviembre de 2021, ambos publicaban sendos stories en los que comunicaban la decisión de seguir sus caminos por separado. Solo hacía dos meses que la cantante había estado promocionando Cenicienta, en algunas citas con la compañía de su chico. En aquel septiembre previo a la ruptura pudimos verlos incluso subidos al mismo escenario, interpretando temas como Señorita, dúo con el que se cruzaron sus caminos en un principio. En agosto de 2022, sabíamos que ella había rehecho su vida junto al empresario Austin Kevitch. Ese mismo mes, Shawn celebraba su vigesimocuarto cumpleaños en las playas de Miami. No consta de momento una nueva mujer en su vida, aunque quizá ahora mismo tenga asuntos más importantes de los que ocuparse.

Camila Cabello cuenta la verdad sobre su ruptura con Shawn Mendes

VER GALERÍA

Lidiando con la ansiedad desde hace años

Poco antes de su cumpleaños, decidía suspender su gira de conciertos para cuidar su salud mental. La ansiedad, que lleva acompañándolo desde su adolescencia, había hecho mella en un cada vez más estresado Shawn, que ya tuvo otra crisis a los 18 años. Precisamente este problema, pero en este caso lo sufría su exnovia, fue el motivo de que Camila decidiera poner punto final a una relación que parecía idílica. Han pasado tres meses desde que Mendes frenó en seco, y la presentación de Lilo, mi amigo el cocodrilo fue una excelente demostración de que Shawn, más sonriente que nunca, regresa para dar lo mejor de sí de nuevo.