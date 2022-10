Gisele Bündchen y Tom Brady contratan abogados especializados en divorcios, un paso más tras los rumores de crisis

Hace solo unas semanas que surgían los primeros rumores de crisis que tristemente parece que se van a convertir en una separación real. Gisele Bündchen y Tom Brady han contratado ya abogados especializados en divorcios pues quieren "explorar sus opciones", según han informado medios como People, CNN y Page Six. Parece así cada vez más cerca la ruptura que llegaría después de trece años de matrimonio. Ya había apuntado la CNN que la pareja, que se casó en 2009 y tiene dos hijos en común Vivian Lake, de 9 años, y Benjamin Rein, de 12 (Brady tiene además un hijo mayor de 15 años fruto de su relación con Bridget Moynahan), vivían separados desde hace un tiempo. Una noticia que no ha sido comentada por la pareja, pero sí por sus seguidores que han manifestado su disgusto ante la que parece una evidencia de que el matrimonio estaría roto.

Las especulaciones acerca de la separación de la supermodelo y la estrella del fútbol americano cobraron fuerza el pasado mes de agosto, cuando Brady abandonó los entrenamientos "por un asunto personal". Al incorporarse, el quarterback dijo que había necesitado un descanso. "Todos tenemos diferentes situaciones con las que lidiamos y todos tenemos desafíos únicos en nuestras vidas. Están pasando muchas cosas, solo tienes que tratar de resolver la vida lo mejor que puedas. Ya sabes, es un proceso", explicó a los periodistas.

El detonante de la crisis

Los problemas entre el deportista, de 45 años, y la modelo brasileña, de 42, habrían comenzado debido a la decisión de Brady de regresar a la competición con la liga profesional tras un breve retiro. Parece que el hecho de que él priorice su profesión, que no le permite centrarse al cien por cien en el cuidado de los niños, y que el peso familiar recaiga en la modelo es un punto de conflicto. Desde el inicio de la temporada, a la modelo no se la ha visto en ninguna de las citas deportivas de Brady, una ausencia que según explican fuentes cercanas se debe a que la top querría pasar algún tiempo alejada de su marido. “Decidieron juntos que él se retiraría y luego él decidió volver” comentaron fuentes cercanas a People.

La modelo aseguró, en declaraciones a Elle, que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado por amor. "Me mudé a Boston y me enfoqué en crear un ambiente lleno de cariño para que mis hijos crecieran y estuvieran apoyándolo a él (Tom Brady) y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en las hermosas personas que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz", ha declarado. Sin embargo, cree que ha llegado el momento de pensar un poco más en ella y en su futuro profesional. "Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora es mi turno. Tengo una lista enorme de cosas que quiero hacer. A los 42, me siento más conectada con mi esencia", aseguró.

La top conoció en una cita a ciegas al que es ahora su esposo, el jugador de fútbol americano Tom Brady. Se casaron el 26 de febrero de 2009 y, desde entonces se han mostrado siempre muy enamorados, intercambiando románticos mensajes en ocasiones significativas. La pareja ha formado una familia con dos hijos, Benjamijn y Vivian, a quienes la modelo ha inculcado las tradiciones de su país: les ha enseñado, por ejemplo, a hablar portugués. A principios de 2021, la pareja, cuya fortuna asciende a los 500 millones de dólares, vivió un momento que se hizo viral con el triunfo del equipo de Brady en el Superbowl, al ser fotografiados en medio de un apasionado beso de victoria.