Gisele Bündchen y Tom Brady ¿viven separados?

La relación de Gisele Bündchen y Tom Brady pende de un hilo, según ha contado una fuente cercana a la pareja la cadena estadounidense CNN. La supermodelo brasileña y la estrella del fútbol americano, casados desde 2009, están atravesando una "crisis matrimonial" y actualmente "viven separados". Esta noticia ha causado un gran revuelo, ya que el reciente mensaje que Gisele había enviado a Brady se había interpretado como una posible reconciliación. La top, de 42 años, apoyó públicamente a su marido en el primer partido de esta temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano. "Vamos Tom. Vamos Bucs", exclamó. Brady, por su parte, aseguró después del encuentro que "el fútbol y la familia siempre han sido lo más importante para mí, así que es una buena época del año".

Los rumores de separación cobraron fuerza el pasado mes de agosto, cuando Brady tuvo que abandonar los entrenamientos "por un asunto personal". Cuando el quarterback se incorporó dijo que había necesitado tomarse un descanso. "Todos tenemos diferentes situaciones con las que lidiamos y todos tenemos desafíos únicos en nuestras vidas. Están pasando muchas cosas, solo tienes que tratar de resolver la vida lo mejor que puedas. Ya sabes, es un proceso continuo", explicó a los periodistas.

El principal problema del matrimonio sería que la profesión de Brady no le permite centrarse al cien por cien en su papel de padre y recaería en Gisele todo lo relativo al cuidado de sus hijos, Benjamín y Vivian, de 12 y 9 años respectivamente. El futbolista, además, tiene otro hijo, Jack, de 15 años, nacido de una relación anterior con la actriz Bridget Moynahan.

En una entrevista concedida a la revista Elle la modelo asegura que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado por amor. "Me mudé a Boston y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él (Tom Brady) y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz", ha declarado. Sin embargo, cree que ha llegado el momento de pensar un poco más en ella y en su futuro profesional. "Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno. Tengo una lista enorme de cosas que quiero hacer. A los 42, me siento más conectado con mi esencia", ha añadido.

La top también habla sobre la posible retirada de Brady. "Obviamente, tengo mis preocupaciones: este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente", reconoce. "Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero al final siento que todo el mundo tiene que tomar la decisión que le venga mejor. Él también tiene que perseguir su felicidad", ha finalizado.