Tom Brady y Gisele Bündchen atraviesan un bache en su matrimonio: 'Hay mucha tensión'

La polémica decisión de Tom Brady de volver al deporte después de retirarse del fútbol americano ha causado también un desencuentro en su matrimonio con Gisele Bündchen. Según informa People, fuentes cercanas a la pareja confirman que existe mucha tensión entre el quarterback de los Bucaneros de Tampa y su mujer después de que tardara solo dos meses en cambiar de opinión. "Hay mucha tensión. Gisele estaba muy contenta cuando Tom anunció su retirada y no le gustó que volviera", aseguran. "Están pasando por un mal momento", añaden. Al parecer el deportista estaría intentando arreglar las cosas y que su situación mejore, a pesar de que ya han pasado tiempo separados.

Los rumores de que existe un conflicto entre Tom Brady y Gisele Bündchen surgieron el mes pasado cuando el entrenador de los Bucaneros, Todd Bowles, aseguró que el deportista había pedido tiempo libre en el equipo para "lidiar con asuntos personales". "Todo el mundo tiene situaciones diferentes que tienen que gestionar, todos tenemos retos a nivel personal. Yo tengo 45 años", se justificaba después el jugador de fútbol americano cuando volvió a los entrenamientos 11 días después. Sin referencias a su mujer, ni tampoco a cómo Gisele había recibido su giro de 360 grados de vuelta al campo.

La crisis en el matrimonio se ha extendido a lo largo de todo el verano y durante el día del trabajador, que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre, disfrutaron de una jornada de descanso por separado. Mientras Gisele se fue con sus dos hijos, Benjamin y Vivian, de 12 y 9 años, a un parque de atracciones en Florida, Tom Brady se fue a Nueva York para visitar a su hijo mayor, Jack, de 15, a presenciar a un entrenamiento de fútbol americano. Según han informado algunas fuentes cercanas, ambos se mostraron tranquilos pese a la distancia que les separaba.

El 1 de febrero de este año, Tom Brady anunciaba que se retiraba del deporte de élite tras haber reafirmado su título como el mejor jugador de la historia de la NFL al proclamarse siete veces campeón de la Super Bowl. Se despedía de lo que había sido su pasión y su vida diciendo: "No voy a jugar de manera competitiva nunca más. He amado mi carrera en la NFL. Ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención". Gisele Bündchen se mostró emocionada e ilusionada y respondía al anuncio con comprensión: "Sé lo emocionado que estás por el próximo capítulo de tu vida. Verte trabajar tan duro en tu carrera futbolística y ver la dedicación que ahora estás poniendo en todos tus nuevos emprendimientos es increíblemente inspirador. No hay nada que no puedas lograr. Siempre he estado aquí para ti, lo sabes, ¡y estoy tan emocionada como tú por lo que depara el futuro!", escribía. El exdeportista había asegurado que su familia es su mayor logro y que la modelo le había dado el espacio y las facilidades para que hiciera del deporte su prioridad.

Poco después cumplían 13 años de casados, y la estrella de la NFL decía que había sido lo mejor que le había pasado en su vida. "Te quiero más de lo que jamás podría haber imaginado", escribía. "Gracias por inspirarme con tu honestidad y autenticidad", le decía también a Gisele por su 42 cumpleaños el pasado mes de julio, después de que la modelo reconvertida en activista medioambiental lanzara una iniciativa para apoyar a diferentes biomas brasileños.