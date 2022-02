Tom Brady y Gisele Bündchen, compenetrados y superándose en romanticismo por su 13º aniversario

Tom Brady y Gisele Bündchen están de celebración. La pareja, una de las más admiradas de todo el planeta, está festejando su 13º aniversario de boda. Desde entonces, tanto el exjugador de fútbol americano como la modelo no han dejado de derrochar pasión. Fruto de su amor nacieron dos hijos -Benjamín de 12 años y Vivian de 9, además de un tercero que tiene la estrella de la NFL de 15 años, Jack, de una relación anterior con la actriz Bridget Moynahan-, a los cuales tienen siempre muy presentes. En esta fecha tan especial para ellos, tanto Tom como Gisele, muy compenetrados, han querido compartir con todos sus seguidores la misma fotografía, una estampa muy romántica de su boda.

Tom Brady y Gisele Bündchen han querido recordar aquel momento en el que se comprometieron, con una imagen en blanco y negro de uno de los días más emotivos de sus vidas. En este caso, tanto el uno como el otro se han dedicado unas palabras de amor, que han encandilado a sus seguidores: "Hace 13 años nos dimos el 'sí, quiero'... y has sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora te quiero más de lo que jamás podría haber imaginado. Eres la mejor madre, esposa y apoyo del mundo y tengo la bendición de llamarte mi esposa. Te amo muito meu amor, feliz aniversario", expresaba Tom con unas declaraciones de lo más románticas. Gisele ha compartido la misma imagen con un escueto mensaje, pero lleno de sentimiento: "¡Feliz aniversario amor de mi vida! ¡Te amo!", escribía la top model.

El pasado 1 de febrero, Tom Brady anunciaba a través de sus perfiles públicos que se retiraba del deporte de élite. El mejor jugador de la historia de la NFL se alejaba de los campos de fútbol americano a sus 44 años de edad y después de proclamarse siete veces campeón de la Super Bowl. El propio Tom se despedía así de lo que había sido su pasión y su vida: "Es difícil para mí escribir esto pero aquí va: no voy a jugar de manera competitiva nunca más. He amado mi carrera en la NFL. Ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención". Tras anunciar su retirada, Gisele Bündchen le dedicaba unas emotivas palabras a su marido en esos momentos tan complicados, sobre todo por lo que significaba este deporte para él: "¡Qué paseo, Tom Brady! ¡Tantos recuerdos! Cuando te conocí, hace más de quince años, no sabía nada de fútbol. ¡Pero animarte y verte hacer lo que más te gusta me hizo aprender sobre este maravilloso juego hasta el punto de creer seriamente que sabía más que los árbitros!", contaba la modelo brasileña.

Días después de la retirada, Tom Brady y Gisele Bündchen preparaban las maletas para desconectar y descansar durante unos días de las playas de Costa Rica. La pareja tiene una casa en la zona de Santa Teresa de Cóbano y de vez en cuando se trasladan al país latinoamericano para disfrutar de sus parajes naturales. La estrella de la NFL siempre había expresado su deseo de pasar más tiempo con su mujer y sus tres hijos: "No siempre se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que queremos como familia. Y voy a pasar mucho tiempo con ellos y descubriré en el futuro qué sigue", decía poco antes de anunciar su retiro, reflexionando sobre el valor que tenía su familia a la hora de tomar la difícil decisión.

