La emotiva reacción de Gisele Bündchen ante la retirada de su marido, Tom Brady

"Sois mi inspiración. Nuestra familia es mi mayor logro. Siempre he salido del campo y he llegado a casa donde estaba la mujer más cariñosa y mejor apoyo que ha hecho TODO por nuestra familia, permitiéndome a mí que me concentrara en mi carrera [...]". Con estas palabras, Tom Brady publicaba un emotivo mensaje dirigido a su esposa, Gisele Bündchen, tras anunciar su retirada profesional del fútbol americano, deporte en el que es una leyenda tras vencer en siete Super Bowls y convertirse en el jugador que más partidos ha ganado en la liga NFL. Poco ha tardado la supermodelo brasileña en contestar a su marido y también lo ha hecho compartiendo unas tiernas palabras con todos sus seguidores.

El emotivo mensaje de Gisele

Junto a varias imágenes del deportista entre las que incluye una junto a él y sus tres hijos (tienen dos en común, Benjamin y Vivian, y forman una familia numerosa con Jack, fruto de la relación anterior de Tom con la actriz Bridget Moynahan), Gisele ha emocionado a todos sus seguidores con estas tiernas palabras: "¡Qué paseo Tom Brady! ¡Tantos recuerdos! Cuando te conocí hace más de 15 años, no sabía nada de fútbol. ¡Pero animarte y verte hacer lo que más te gusta me hizo aprender sobre este maravilloso juego hasta el punto de creer seriamente que sabía más que los árbitros! Siempre tuvimos una lista de reproducción especial de campeones para cada viaje de camino al juego. Como familia, siempre oramos por ti, celebramos y te apoyamos en cada partido, celebramos cada victoria y sufrimos cada derrota. Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has tenido que superar física y emocionalmente a lo largo de los años. Estoy asombrada por tu dedicación y por todo lo que has logrado. Amas lo que haces y dejas un legado que es un hermoso ejemplo para las generaciones futuras".

Y añade: "Eres la persona más dedicada, enfocada y mentalmente fuerte que he conocido. A lo largo de los años, nunca te quejaste de todos los moretones, dolores y molestias. Seguiste enfocándote en tu objetivo de salir y ser el mejor líder que había para todos tus compañeros de equipo. Sé lo emocionado que estás por el próximo capítulo de tu vida. Verte trabajar tan duro en tu carrera futbolística y ver la dedicación que ahora estás poniendo en todos tus nuevos emprendimientos es increíblemente inspirador. No hay nada que no puedas lograr. Siempre he estado aquí para ti, lo sabes, ¡y estoy tan emocionada como tú por lo que depara el futuro! Las palabras realmente no pueden expresar lo agradecida que estoy con todos los que han apoyado tanto a mi esposo y a nuestra familia durante tantos años. Con todo mi amor, Gisele".