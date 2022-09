Los hijos de Tom Brady apoyan a su padre en su último partido sin la presencia de Gisele Bündchen

Loading the player...

El matrimonio formado por Gisele Bündchen y Tom Brady no está pasando por su mejor momento. La noticia de que la pareja estaba atravesando una crisis en su relación saltó el pasado mes de agosto cuando el jugador anunciaba que tenía que abandonar los entrenamientos 'por un asunto personal'. Durante el último partido de los Tampa Bay Buccaneers, (el primer encuentro en casa), los hijos de la pareja, Vivian Lake de 9 años y Benjamin Rein de 12, no han dudado en ir a apoyar a su padre, junto a su hermano mayor, Jack, de 15 años, fruto de la relación del jugador con su ex, Bridget Moynahan. Sin embargo, su esposa, Gisele, ha optado por no asistir al encuentro. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

