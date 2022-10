La sorprendente decisión que ha tomado Ana Peleteiro antes de ser mamá

Ana Peleteiro cuenta las semanas para ser mamá. La atleta gallega y su prometido, Benjamin Compaoré, esperan ilusionados la llegada de su primer hijo, una niña a la que llamarán Lúa. No obstante, mientras llega el ansiado día, la pareja ultima todos los preparativos para el nacimiento, pero no será el único giro de 180 grados que dará su vida. La deportista olímpica ha tomado una decisión relevante por el bien de todos antes de dar a luz y ha sido ella misma quien lo ha querido compartir con sus seguidores.

-Ana Peleteiro se abre sobre su presente y su pasado: 'Nunca busqué a mis padres biológicos'

VER GALERÍA

"Gracias París, por regalarnos lo más bonito, el amor y la vida. Todo comenzó aquí y siempre serás una ciudad a la que volveremos porque parte de nuestros amigos y familia continuarán estando aquí", comienza explicando ante de lanzar la buena nueva. "Pero ahora toca emprender una nueva aventura juntos un poquito más lejos, pero en un lugar que también es casa para nosotros y aún más para mi. Nos mudamos a España", publica ilusionada.

-Lidia Torrent y Ana Peleteiro, dos futuras mamás luciendo embarazo en Formentera

Y relata el por qué de esta inesperado giro en su vida. " Y sí, parecerá una decisión un poco loca, estando embarazada de 7 meses, pero es lo mejor para todos, tanto a nivel profesional como personal. Así que sí, Madrid - Guadalajara espero que sigáis teniendo un huequito para nosotros y que esto sea el inicio de un futuro increíble", revela emocionada y entusiasmada por regresar a su país. También ha aprovechado para agradecer a su novio el haber estado de acuerdo con ella al tomar la decisión. "Gracias por demostrarme una vez más que somos uno. Te amo".

VER GALERÍA

Ana Peleteiro celebraba hace apenas una semana una espectacular baby shower en la que no faltaba sus familiares e infinidad de sorpresas para el bebé. La deportista, si todo sigue según lo previsto, dará a luz en diciembre y hasta ahora vivía en París, la ciudad donde encontró el amor junto al francés Compaoré, que comparte la misma profesión que Ana y es padre de dos hijas de una relación anteior.

La pareja se comprometió el pasado mes de julio frente a la catedral de Estrasburgo y hasta ahora vivían en París, un país al que regresará siendo mamá en los próximos Juegos Olímpicos. "No puedo estar más orgullosa de anunciar que soy la nueva embajadora de Bridgestone España como Patrocinador Olímpico Mundial, me acompañará en mi camino a París 2024", revelaba. "Los atletas Olímpicos no dejamos nada a la suerte, estamos preparados para rendir al máximo. ¡Muy pronto tendréis más detalles sobre la nueva campaña!", contaba orgullosaba ante su próximo reto olímpico.