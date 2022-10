La hija de Maradona relata el problema de salud que le hizo perder 18 kilos tras ser mamá

La hija de Diego Armando Maradona ha revelado el calvario que ha tenido que vivir tras dar a luz este verano. Dalma dio la bienvenida a su segunda hija, una niña llamada Azul, el pasado 24 de julio. Lo que no se imaginaba era que una de las experiencias más bonitas de su vida se tornara en un drama personal poco después de su alumbramiento. La hija del Pelusa comenzó a sufrir una anemia muy severa tras dar a luz, incluso antes de que le dieran el alta en el hospital.

-Hugo, el hermano de Diego Maradona, fallece un año después que el futbolista

VER GALERÍA

"Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre", revela. "Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional, porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla", cuenta la actriz, de 35 años. "La segunda cesárea me dejó muy mal, muy anémica. Y recuperar la anemia fue... un proceso lento. Y con una nena de tres años que demanda mucho y una recién nacida... Perdí 18 kilos y no tenía fuerza para nada".

La hija de Maradona se recupera con la ayuda de su marido, Andrés Caldarelli, y es muy feliz junto a sus dos hijas: "Afortunadamente salí adelante y, “no hubiera sido posible sin mi equipo del amor 24/7; mi marido y mi mamá, Claudia Villafañe". Dalma está casada desde marzo de 2018 con Andrés Caldarelli, un jugador de rugby al que conoció en el colegio aunque no empezaron a salir hasta varios años después.

VER GALERÍA

-El mensaje de Gianinna, hija de Maradona, antes del fallecimiento de su padre

La hija del crack argentino ha puesto de manifiesto este problema de salud a raiz de que sus seguidores le peguntaran por su reciente maternidad y la posibilidad de tener un tercer hijo. Ella reveló que no tiene intenciones de ser mamá por tercera vez y sorprendió a sus fnas al revelareste duro momento que vivió tras el parto de su segunda hija, Azul.

VER GALERÍA

La historia de esta foto con su padre

Días antes de dar a luz, Dalma compartió la historia de esta foto con su padre, el recordado Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020. "Hace poco encontré la foto original (un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tirara porque estaba enojada, al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba. Llame a Clau y me dijo: 'tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa' y apareció hace poco)", contaba la joven, junto a esta bonita instantánea en la que aparece de niña colocándole a su padre unas margaritas en sus medias mientras él la observa sentado encima de un balón.

"Para mí esta foto nos describe muy bien! Cada uno en su rol. Nada que entender,nada que explicarle a nadie. Fuiste,sois y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada, sino por una vida entera compartida! Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte! Tu saldo como papá siempre va a ser positivo! Feliz día loco de atar! Te amo para siempre", concluye esta emotiva dedicatoria a su padre.

-Dalma Maradona, rota de dolor, recuerda a su padre con unas emotivas palabras (y muchas promesas)