Hugo, el hermano de Diego Maradona, fallece un año después que el futbolista

El exfutbolista argentino Hugo Maradona, hermano de Diego Armando Maradona, ha fallecido a los 52 años en su hogar en Monte de Procida (Nápoles). Ha sido de madrugada cuando ha sufrido un ataque al corazón que ha acabado con su vida un año después de la muerte del astro del balón, porque a pesar de que los servicios sanitarios de emergencia llegaron rápidamente solo pudieron certificar su muerte. El pequeño de la familia Maradona vivía en Italia después de su matrimonio con Paola Morra en 2016, con quien tuvo tres hijos, y según publican los medios del país aún tenía allí muchos forofos y se dedicaba a las categorías inferiores del Nápoles.

Como Diego Armando y Lalo Maradona, Hugo también dedicó su infancia y juventud al fútbol, aunque no tuvo el mismo éxito que el venerado delantero. Se formó en el Argentinos Junior y pasó por diversos países europeos como Austria, donde militó en el Rapid de Viena; España, donde vistió la camiseta del Rayo Vallecano; o Italia, en donde pasó por el Nápoles. También jugó en el Deportivo Italia venezolano y en varios clubes japoneses. El menor de los tres hermanos había expresado hace unos meses su intención de meterse en política y presentarse a las elecciones municipales del sur de Nápoles, que finalmente se celebrarán sin él.

Sus hijas, Nicole y Melina, se han despedido de su padre con un emotivo mensaje. "Hoy, Dios ganó un ángel pero me dejó sin el mío, ha dicho la mayor de los tres hijos de Hugo, que vive en Estados Unidos. "El primer hombre que me amó y me enseñó a amar ya no está", ha añadido. Además, le pide al exfutbolista que le "guarde un lugar" hasta que puedan volver a verse. "Me quedé con las ganas de verte, reír con vos y decirte cuánto te amo", ha dicho a su vez Melina, que además ha prometido cuidar de sus hermanos como su progenitor siempre le pidió.

También Gianina, la hija de Diego Armando Maradona, que pierde por segunda vez a una persona muy querida en poco más de un año, ha querido dejar una despedida de lo más cercana al que fuera su padrino: "El más chiquito de los tres, padrino, el más rebelde, el que siempre vivió lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá". Además, la joven le pide a su tío que le dé un abrazo a su padre de su parte, ya que el astro del balón desapareció del mundo el pasado 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema de pulmón causado por una descompensación cardiaca.

