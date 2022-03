Dalma Maradona, rota de dolor, recuerda a su padre con unas emotivas palabras (y muchas promesas)

Han pasado ya cuatro días desde que Diego Armando Maradona nos dijo adiós, pero sus seres queridos aún intentan hacerse a la idea de su temprana partida. Tras su multitudinaria despedida, en la que la familia de El Pelusa estuvo acompañada de miles de aficionados que veneraban al futbolista como a un Dios, ahora todos ellos intentan recomponerse en sus casas, donde están rodeados de recuerdos del eterno 10 de Argentina. Dalma Maradona, su primogénita, ha abierto su álbum personal y ha rescatado una bonita instantánea en la que aparece de niña colocándole a su padre unas margaritas en sus medias mientras él la observa sentado encima de un balón. Junto a esta instantánea, la primera de las hijas que el jugador tuvo durante su matrimonio con Claudia Villafañe ha escrito unas desgarradoras palabras dedicadas a su progenitor. "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo", ha comenzado a decir.

La actriz de 33 años, que ha participado en diferentes producciones cinematográficas y televisivas en Argentina, ha reconocido echar de menos a su padre, quien dice que se ha llevado consigo una parte de su corazón. En esta conmovedora carta, Dalma, que es madre de una niña con la que Maradona estaba feliz, ha hecho una promesa a su padre: "Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido". Ha dejado claro también que siempre le amará, le defenderá y que, a pesar de estar destruida va a salir adelante. "Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá́ estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante", ha explicado la intérprete, que está casada desde marzo de 2018 con Andrés Caldarelli, un jugador de rugby al que conoció en el colegio aunque no empezaron a salir hasta varios años después.

En este sincero relato, Dalma ha recordado lo mucho que le gustaba a su padre y a ella cantar juntos Y cómo es él, un tema del artista español José Luis Perales que ha dicho que seguirá practicando para cuando se reencuentren en el cielo. Además, tiene claro que su hija crecerá con el recuerdo del futbolista siempre presente. "Si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo porque le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre. Ella te ama, porque tenías eso, no hacía falta mucho para amarte", ha relatado la actriz, quien ha finalizado su escrito con un importante deseo: "La vida es un ratito, así que nos vemos pronto. Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor vuelve a mirarme con ese amor que se ve en la foto. Te amo para siempre".

La millonaria herencia del futbolista

Maradona, que tenía 60 años -los cumplió el 30 de diciembre- y una de las carreras deportivas más exitosas de la historia del fútbol, fallecía este 25 de noviembre en su domicilio de Tigre. El deportista, que formó parte del FC Barcelona o el Sevilla FC, sufrió un paro cardiorrespiratorio tres semanas después de ser intervenido de un hematoma en el cerebro. Este triste desenlace supuso una gran conmoción, especialmente en Argentina, un país en el que incluso tenía su propia religión. Tras una vida plagada de luces y sombras, 'la mano de Dios' deja una numerosa familia compuesta por cinco hijos de cuatro mujeres distintas y seis hijos en trámites de filiación. Ahora todos ellos tienen por delante el reto de repartirse el patrimonio de Diego, que no está claro. Mientras que algunas estimaciones apuntan a 500 millones de dólares, otros dicen que de esa inmensa fortuna solo conservaba entre 75 y 100 millones.

