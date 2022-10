Cantante, compositor, actor.. así es Finneas O'Conell, el polifacético hermano de Billie Eilish y partícipe de su éxito

No cabe duda de que Billie Eilish es un nombre de lo más reconocido en gran parte del mundo. La cantante alcanzó la cumbre de su profesión cuando tan solo tenía 19 años al ganar 4 premios Grammys en las principales categorías, y, desde entonces, su fama no ha parado de crecer convirtiéndose en un referente para toda una generación. Sin embargo, todo este éxito no se podría entender sin la figura de su hermano mayor, Finneas O'Conell (25), que, desde un discreto segundo plano, ayuda a la artista a componer las letras de las canciones que conmueven a sus fieles seguidores y que conquistan las primeras posiciones en los rankings de tendencias musicales.

"Si estoy escribiendo una canción con Billie, solo intento ayudar para que cuente cualquier historia de la que quiera hablar, intercambiamos ideas, pero, sobre todo, escuchamos las opiniones del otro", declaraba el productor en el año 2018 durante una entrevista con la revista Arwood sobre el papel que él desempeña en la creación de estos sencillos. Una sensibilidad sin límites que le ha llevado a ganar este 2022 un Oscar en conjunto con la vocalista por el tema No time to die, perteneciente a la banda sonora de la última entrega de James Bond, y a trabajar con otras grandes estrellas de Hollywood como Selena Gomez, Camila Cabello o Demi Lovato.

De la misma manera, ha emprendido su camino en solitario en la canción. Siendo un adolescente fundó una banda estudiantil con algunos compañeros de instituto llamada The Slightlys y ha sacado al mercado 2 álbumes de estudio, Blood Armony, y, el más reciente en 2021, Optimist. Precisamente, en este último disco se encuentra una canción dedicada a su novia, la influencer Claudia Sulewski, a la que declara su gran amor mientras que confiesa la montaña rusa de sentimientos que experimenta cuando está a su lado.

Además, como buen hermano mayor, es el mejor apoyo de la intérprete de Bad Guy ejerciendo en cierta manera el papel de padre durante el trabajo o las giras. "Ella es muy joven y tengo que ser lo más protector posible con ella, pero no de manera autoritaria, sino más bien asegurándome de que nadie se porta mal con ella", explicaba en una ocasión al periódico británico The Times. Una compañía que se volvió aún más esencial cuando la vocalista empezó a sufrir acoso por parte de un hombre que acampó durante semanas en la puerta de su casa. Un problema al que afortunadamente se le puso fin con una orden de alejamiento.

Además, Finneas no solo ha despuntado dentro de la industria discográfica, sino que también ha hecho sus propios pinitos en la interpretación, tanto en el cine como en la televisión, con algunos papeles secundarios en películas como Bad Teacher, protagonizada por Cameron Díaz, el show adolescente Glee, o la comedia Modern Family, en la que daba vida a uno de los músicos del grupo de Alex.

