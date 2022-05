Billie Eilish explica lo 'agotador' que es vivir con el síndrome de Tourette

A Billie Eilish, con apenas 11 años, le diagnosticaron el síndrome de Tourette, un trastorno neurológica con el que ha aprendido a vivir, aunque asegura que "es agotador". La solista estadounidense, de 20 años, ha enumerado lo peor de vivir con esta enfermedad que le provoca movimientos repetitivos, tics y vocalización incontrolable e indeseada. "Mis tics son solo físicos y no son súper evidentes para otros si no prestas especial atención. Pero creedme, tenerlos es un tipo completamente diferente de miseria. Mi Tourette hace que las cosas sencillas sean muchísimo más duras", ha señalado la artista en su útima entrevista con David Letterman durante su programa de entrevistas de Netflix, No necesitan presentación.

"Algunas cosas hacen que mis tics sean más intensos, pero es algo con lo que he crecido y me he acostumbrado. Mi familia y mis amigos más cercanos saben que ya es parte de mí", reflexiona la cantante. Algo que todavía reconoce que no lleva bien es la reacción de la gente a su problema. "Lo más habitual es que se rían porque piensan que estoy tratando de ser graciosa. Y eso es algo que me ofende increíblemente", señala.

"Nunca dejo de tener tics. Los que tengo constantemente, durante todo el día, muevo la oreja hacia atrás, levanto la ceja, hago sonar la mandíbula, flexiono este brazo, flexiono estos músculos..." ."Pero hay algunas cosas que nunca notarías si solo mantuvieses una conversación conmigo", admitió Billie, pero "para mí son muy agotadoras".

Billie ha tenido que vivir con esta enfermedad desde la adolescencia después de sufrir pequeños tics en su niñez que fueron aumentando a medida que pasaban los años. La intérprete de Ocean Eyes, canción con la que saltó a la fama en 2016, revela es un síndrome más común de lo normal y que algunos artistas le han confesado que también sufren el trastorno, pero que no los iba a mencionar públicamente porque prefieren no hablar de ello.

Eilish ha decidido exponer sin tapujos las peores cosas que le provoca su enfermedad y asegura que no tiene problema en hablar de ello. "Me encanta responder preguntas sobre ello, porque es muy interesante.... Ya nos hemos vuelto amigos. Lo extraño es que muchas personas lo tienen y nunca lo saben". La intérprete comparte que apenas experimenta estos tics cuando está en un escenario. “Cuando me muevo, ni siquiera tengo tics". "Me he enseñado a mí misma formas de suprimir mis tics y ciertas técnicas para ayudar a reducirlos cuando no quiero distraerme en ciertas situaciones", concluye su intervención, tratando de aportar cierta normalidad a este tipo de trastorno con el que conviven más personas de las que uno pueda imaginar y suele ser más común en hombres que en mujeres.