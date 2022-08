Demi Lovato presenta a su nuevo novio y explica el significado de su nueva canción... ¿sobre Wilmer Valderrama?

Demi Lovato ha vuelto con fuerza al mundo de la música, dando un giro a su estilo personal y recuperando el toque más roquero del que ya había hecho uso al principio de su carrera. Mientras continúa descubriéndose a sí misma (recientemente ha dicho que no le importa qué pronombre se utilice para referirse a ella) y evolucionando en el aspecto profesional, la artista ha encontrado el amor de nuevo y asegura que está "feliz y sana" con su nuevo novio. El afortunado es Jutes, un artista independiente y compositor con quien ya ha colaborado en el tema Substance, que forma parte del álbum aún sin estrenar HolyFvck de la artista de 29 años. La pareja se ha dejado ver esta semana por primera vez, ha sido en dos ocasiones y por las calles de Nueva York, por donde han paseado de la mano.

A pesar de que Demi Lovato parezca estar viviendo un muy buen momento en lo personal y en lo profesional, a punto de lanzar su nuevo disco tras el éxito de los primeros singles, una polémica sobrevuela su estreno. Ha sido gracias a su propia canción, 29, en donde parece hacer referencia a su expareja, Wilmer Valderrama, con quien salió desde 2010 hasta 2016. "Por fin tengo 29 años, igual que los que tú tenías en ese momento. Pensaba que era un sueño de adolescencia, una fantasía, ¿pero era mía o tuya? Diecisiete, veintinueve", canta la artista. "Me tenías agarrada, iba perfecto con todos mis problemas con mi padre, y esto sigue siendo así. Veo que eres todo un coleccionista, eres 12 años mayor que ella", insiste después del estribillo.

Unas frases que no han pasado desapercibidas para sus seguidores, que han señalado que Demi tenía 17 años cuando empezó a salir con Wilmer, que tenía 29 en el momento. Actualmente el actor de Aquellos maravillosos 70 sale con Amanda Pacheco, que también tiene 12 años menos de los que tiene el intérprete (ella cumple 31 este mes de agosto y él tiene 42 desde enero, así que técnicamente son 11 y medio). Además, el protagonista de NCIS había mantenido relaciones con otras actrices que llegaron a la fama en la adolescencia, como Lindsay Lohan, cuando la protagonista de Chicas Malas tenía 17 y él tenía 24, o Mandy Moore, cuando la actriz de This is Us tenía 16 y él 21.

"Cuando cumplí 29 años estaba de vacaciones y puse las cosas en perspectiva", explicó Demi Lovato cuando en una entrevista le preguntaron por la historia que había detrás de la canción 29, que se ha estrenado esta misma semana tras haberse convertido en tendencia en Tik Tok. "Creo que la canción lo dice todo, no quiero decir mucho más, sinceramente", ha compartido, explicando que con los años ha aprendido que a veces no es necesario dar tanta información y que es bueno "tener límites".