Quién es Alba Oliveros, la pionera que capitaneó la gala de los premios Marca y nueva voz de la Liga Movistar+

Alba Oliveros ha derribado un gran muro al convertirse en la primera mujer periodista que narra un partido de fútbol de LaLiga en Movistar+.La periodista, de 27 años, ha logrado lo que hasta ahora había resultado imposible en el fútbol y es que una mujer retransmitiese un partido de primera división en la plataforma de pago. La joven vallisoletana es consciente de lo mucho que ha logrado y anoche volvió a brillar como presentadora de la gala de los premios Marca. Junto a su compañero Felipe del Campo, fue la encargada de dirigir una gala en la que también hubo musíca y mucho espectáculo.

Alba presentó la gala de un modo magistral e incluso al comienzo de la ceremonia hubo momento para las bromas como cuando tuvieron que recurrir al VAR para conocer a los verdaderos ganadores del premio Emilio Guruzeta. "Damos la bienvenida a… perdón, perdón, creo que ha habido una pequeña confusión", interrumpía la presentadora que recurría a las pantallas para conocer al verdadero vencedor. "El Var ha decidido", mientras le espetaba ella: "No te puedo dejar solo Felipe". "Los mejores del año 2021-22 son el señor Miguel Ángel Ortiz Arias y Víctor García Verdura. Enhorabuena, un placer que se lleven este primer premios".

Orígenes humildes y una apasionada del fútbol desde niña

Al margen de los futboleros, muchos desconocen quién está detras de los partidos de la Liga Movistar+. Alba Oliveros, pese a su juventud, cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación de prensa, radio y televisión. Comenzó como becaria en Mediapro y ha trabajado en Gol TV, eLaLiga, y Movistar+, además de haber sido entrenadora de fútbol. Culminó la carrera de periodismo en la Universidad de Valladolid, donde se graduó con un magnífico expediente, y continuó su formación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde cursó un Máster en Periodismo Deportivo.

"Vengo de una familia humilde de un pueblo de Valladolid. Mi padre abrió una panadería en la capital de la provincia, donde conoció a mi madre, y nos recuerdo a mi hermana melliza y a mí ayudando mientras escuchábamos a las cuatro de la mañana la redifusión de los programas deportivos de la radio", cuenta en el diario Marca. Alba se considera una apasionada del deporte, sobre todo del fútbol y del periodismo que ha logrado alcanzar su sueño. La reportera asegura que no le importa aguantar cierto tipo de críticas si de este modo está consiguiendo abrir barreras. Reconoce que todavía choca escuchar a una mujer narrando un partido de fútbol, "a mí misma me pasa". Entiendo que es lógico, porque estamos derribando un techo que no pensé fuéramos a derribar en 2022", comenta al citado diario deportivo.

Objeto de críticas

Sus primeras semanas como narradora fueron de muchas emociones, nervios y tensiones vividas. Al principio fue objeto de diversas críticas por su forma de narrar, y sobre todo de cantar un gol en un partido entre el Rayo Vallecano y el Mallorca. Oliveros cantó un gol acompañada de Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, y su manera de hacerlo fue muy criticada en redes sociales. Un hecho que no pasó por alto la propia narradora y aclaró como había recibido ese tipo de comentarios en redes sociales. "He sido muy feliz. He recibido mil mensajes de compañeros, expertos, voces autorizadas e incluso referentes en la profesión, y todos ellos positivos y bonitos", decía y aclaraba que ese momento fue "de caos" para ella. De cualquier modo instó a sus seguidores que le dejasen cualquier comentario constructivo. "Estoy ansiosa por seguir aprendiendo y mejorando, pero que sean reales, con fundamento y constructivas. Gracias a todos por el apoyo".

