Melissa Jiménez, Nira Juanco, Noemí de Miguel... las periodistas que pisan fuerte en el mundo del motor El mundo de las carreras de coches y motos ya no es un feudo masculino y estas expertas se consolidan como voces de referencia

El periodismo deportivo hace tiempo que cuenta con grandes nombres femeninos en sus plantillas, pero nunca fue fácil ni rápido romper los techos de cristal y aún queda camino. Uno de los más espinosos puede que sea el de los deportes de motor, un mundo en el que tradicionalmente las mujeres solo se concebían en el papel de azafatas. Muchas han abierto camino en los últimos años, entre ellas Melissa Jiménez, que después de seis años sin ejercer su profesión, vuelve a los circuitos de la mano de la plataforma Dazn, cambiando las motos por la Fórmula 1. Junto a ella, ha habido muchas otras periodistas que se han convertido en aunténticas referentes y algunas la acompañan en esta nueva aventura profesional.

Melissa siempre ha estado vinculada al mundo del motor. Su padre, Antonio Jiménez, es un reconocido ingeniero de MotoGP que ha trabajado en Yamaha y Gresini Honda, y que en 2019 fichó como jefe técnico del box de Aleix Espargaró, y ella siempre supo que de una forma u otra siempre estaría cerca del rugir de los motores. Con esa determinación llegó a ser el rostro de Telecinco del mundial de Moto GP, donde tomó el testigo de Lara Álvarez, junto a Nico Abad, pero sus planes cambiaron al unir su vida a la del futbolista Marc Bartra, con el que tiene tres hijos, y dejó su carrera en stand by. Ahora, meses después de separarse del jugador del Betis, la periodista ha vuelto a ilusionarse junto a Tom Claessens, también relacionado con este deporte, ya que es el director del equipo Van Amersfoort Racing, que este año compite en Fórmula 2 y 3, y además regresa al paddock como comentarista junto a otras grandes profesionales.

Una de ellas es Nira Juanco, la hasta ahora presentadora, deja el plató para ser la subdirectora del canal. Con un gran currículum a sus espaldas, su carrera comenzó a despuntar en laSexta. Allí conoció a Sara Carbonero y ambas se hicieron muy amigas. Aunque no se ven tanto como quisieran, siempre que pueden se juntan para recordar sus inicios en el mundo del periodismo. En el plano personal, Nira ha formado una gran familia con Fernando Meco, director de marketing de SAS España. La pareja tiene dos hijos en común, Daniel, de dos años, y Valeria, de cinco. Anteriormente, la canaria estuvo casada, de 2013 a 2016, con el empresario Jaume Sallares.

También forma parte del equipo Noemí de Miguel, que presentará los programas previos y posteriores a las clasificaciones y carreras después de haber sido reportera en el circuito. Ya es un rostro conocido para los espectadores de Dazn y, según cuenta en su web, la propia plataforma, además de ser una amante de los deportes de motor que adora la adrenalina del directo, también es una apasionada del running y se conoce todas las rutas urbanas habidas y por haber. La periodista riojana es una todoterreno que, acostumbrada a hacer el trabajo de campo en el paddock, probará ahora suerte en el plató.

Otro rostro habitual tanto de la Fórmula 1 como de Moto GP es el de Lucía Villalón, otra periodista deportiva que ha hecho de los circuitos su segunda casa; su favorito: el de Las Américas. "Esa concepción tan particular que tiene hace que sea un auténtico espectáculo y lleva al límite a los pilotos, es muy exigente", afirma en la web de Dazn. La joven cántabra vive también un momento inmejorable en lo personal. "Este año también ha tenido cosas buenas y muy bonitas... He encontrado a alguien que me hace feliz", escribía en su perfil público al cerrar el año 2020. Se refería al futbolista Gonzalo Melero con el que mantiene desde entonces una relación.

