¿Quién es Carla Quílez? Descubre a la actriz de 14 años que ha revolucionado el Festival de San Sebastián

Tenía solo trece años cuando, sin que nunca lo hubiera imaginado, su vida iba a dar un giro de 180 grados. Fue entonces cuando, casi por casualidad y pese a no tener formación alguna como actriz, comenzó a rodar su primera película. Un trabajo novel que, quien se lo iba a decir, ha supuesto para ella un auténtico boom en su todavía adolescencia.

Se llama Carla Quílez y, después de haber soplado ya las catorce velas, acaba de revolucionar el Festival de San Sebastián tras convertirse en la intérprete más joven de la historia del prestigioso certamen que gana la codiciada Concha de Plata. Una campanada que le llega por su personaje protagonista en La maternal, donde da vida a un chica que se queda embarazada de forma prematura y deberá lidiar con el drama que eso conlleva.

La emotiva dedicatoria a su madre

Un duro y conmovedor filme dirigido por la cineasta Pilar Palomero, gran triunfadora de la penúltima edición de los Goya con su aclamada cinta Las Niñas. El talento innato de Carla ha hecho creíble ante el público esta historia rica en matices que van desde la resiliencia y la valentía al miedo o el abandono, un largometraje que llegará a las salas españolas el próximo 18 de noviembre con un cartel detrás inmejorable.

Al recoger su premio sobre el escenario, sin disimular su corrector de dientes al sonreír, la galardonada soltaba lágrimas de emoción y hacía su dedicatoria más especial: "No hay tiempo ni dinero para agradecerle a mi madre todo lo que ha hecho por mí", decía mientras recordaba también a las "mujeres guerreras y luchadoras" que hay en la vida real. Carla era la gran sorpresa de la gala de clausura de la 70ª edición del Festival de cine de San Sebastián junto al francés Paul Kircher, que se hacía con el mismo reconocimiento ex aequo por su cinta Le Lycéen/Winter Boy, de Cristophe Honoré.

Una apasionada del baile

Para llegar hasta aquí, la historia de Carla Quílez es realmente curiosa puesto que fue seleccionada gracias a los vídeos que ella misma compartía en Instagram y llamaron la atención de la directora. Antes que actriz, ella es bailarina y pertenece a la escuela Quality Dance Studio de Badalona, donde presume de sus números y coreografías al ritmo de la música. Un vez la llamaron y pasó el casting de La maternal, se unió a un elenco del que también forma parte Ángela Cervantes, ganadora del Gaudí en 2021 por la película Chavalas.

"Al principio no sabía ni qué premio era y ha sido todo muy repentino, pero lo llevo bien", reconocía Carla Quílez este lunes. "No preparé nada en especial para el papel. Fue todo muy rodado y con la ayuda de las chicas, que tenían experiencias reales siendo madres solteras, he aprendido", ha comentado en declaraciones a Rac 1.

"Es muy importante ganarlo y me hace replantearme cosas", admitía, ya que "se me han abierto las puertas del mundo del cine y ahora estamos mirando otros proyectos para seguir por ese camino". Eva Alonso, su madre, confiesa en los mismos micrófonos estar algo asustada por el éxito tan abrupto que le ha llegado a su hija. "Su hermano y yo la decíamos que no tuviera pájaros en la cabeza", ha contado, pero siempre "la acompañaré en los sueños y caminos que coja", remarcaba.

'Los reyes del mundo' y los otros premiados de este año en San Sebastián

La gran triunfadora de esta edición del festival ha sido la cinta colombiana Los reyes del mundo, una 'road movie' protagonizada por cinco chicos de la calle y dirigida por Laura Mora que ha sido merecedora de la Concha de Oro. Además, también han sido reconocidos Genki Kawamura como mejor director por Hyakka/A hundred flowers; Renata Lerman como actriz de reparto por El suplente; Manuel Abramovich por la fotografía de Pornomelancolía; así como Dong Yun Zhou y Wang Chao por el guion de Kong Xiu/A woman.

El premio especial del jurado ha recaído en Marian Mathias, por Runner; el galardón 'new directors' a Paul Saintillan por Fifi; el Horizontes Latinosa a Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel; el Zabaltegi-Tabakalera a Godland, de Hlynur Palmason; el premio del público Ciudad de Donostia ha ido para Argentina, 1985, de Santiago Mitre: la mejor película europea ha sido As bestas, de Rodrigo Sorogoyen; el galardón Irízar al Cine Vasco fue para Suro, de Mikel Urrea, y por último el Premio TVE-Otra Mirada iba a El techo amarillo, de Isabel Coixet.

