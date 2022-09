Glenn Close cancela su asistencia al Festival de San Sebastián debido a una emergencia familiar

La actriz Glenn Close, conocida por su interpretación en películas como Atracción fatal o Las amistades peligrosas, se ha visto obligada a cancelar su presencia en el Festival de San Sebastián debido a una emergencia familiar. La intérprete iba a ser presidenta del jurado, pero finalmente ha tenido que rechazar la oportunidad en el último momento sin especificar qué ha ocurrido en su hogar pero dejando claro su pesar por no poder asistir. "Pido disculpas al Festival, al jurado, a los cineastas, a los Premios Donostia y al público del Festival, por no poder estar allí para celebrarlo con todos vosotros", ha comunicado públicamente.

A pesar de la ausencia de Glenn Close, el festival sigue adelante y empezará su recorrido el viernes 16 de septiembre para finalizar el día 26. Contará con un Jurado Oficial de lujo compuesto por los siguientes miembros profesionales de la industria: la directora de casting y cineasta Antoinette Boulat (Francia), la directora y guionista Tea Lindeburg (Dinamarca), la escritora y periodista Rosa Montero (España), el cineasta y artista visual Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto), el director y guionista Hlynur Pálmason (Islandia) y el productor Matías Mosteirín (Argentina), que presidirá el jurado.

Glenn Close, que este año ha presentado su su serie Teherán en Apple TV+, se mostraba a principios de mes muy emocionada con su viaje al País Vasco y lo calificaba como "una nueva aventura que nunca antes había experimentado". "Me encanta San Sebastián, la gente es fantástica, tengo muchas ganas de ver películas maravillosas y estoy emocionada por conocer a mis compañeros de jurado", aseguró en un vídeo publicado en las redes sociales en donde recibía con los brazos abiertos en honor de ejercer como presidenta del Jurado Oficial. La actriz, que ha estado nominada al Oscar en ocho ocasiones, ha estado casada en tres ocasiones, la primera en 1969 con el músico Cabot Wade, de quien se divorció en 1971. Trece años después volvió a casarse, esta vez con el empresario James Marlas. En 1988, tras divorciarse, fue madre junto al productor John Starke, Annie, que actualmente tiene 34 años. Finalmente, en febrero de 2006, la intérprete pronunció el 'sí, quiero' con el empresario David Evans Shaw, pero volvió a divorciarse en agosto de 2015.

Otros invitados al Festival de San Sebastián

Además de Juliette Binoche y David Cronenberg, que recogerán los Premios Donostia de la edición, se desplazarán a la ciudad para presentar sus películas Penélope Cruz (En los márgenes / On the Fringe), Ricardo Darín (Argentina, 1985), Kazuo Ishiguro (Living), Vicky Krieps (La emperatriz rebelde), Diane Kruger y Liam Neeson (Marlowe), Noémie Merlant y Nahuel Pérez Biscayart (Un año, una noche), Hannah Schygulla (Peter Von Kant) y Olivia Wilde (Don't Worry Darling que han traducido como No te preocupes querida), entre otras figuras.