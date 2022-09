Una emocionada Juliette Binoche recibe el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

Juliette Binoche recibió anoche el Premio Donostia, la máxima distinción honorífica del estival de San Sebastián, en una gala en la que se mostró visiblemente emocionada. La cineasta catalana Isabel Coixet fue la encargada de entregar el galardón a la intérprete, que en primer lugar, dio las gracias al Festival, por mostrar películas que le gustan de cineastas que le encantan. “Aquí estoy como en casa, siento ese calor, es un honor estar aquí”, dijo.

Acto seguido reconoció que no habría podido interpretar todos los papeles de su carrera “sin la paciencia” de sus hijos ni sin la ayuda de sus familiares, sus amigos, allegados, colaboradores y compañeros de trabajo. Fue entonces cuando la actriz se emocionó visiblemente y las lágrimas se asomaron a su rostro, pero gracias al prolongado aplauso del público, pudo continuar su discurso.

“Estoy aquí con una gratitud especial y particular, y también quisiera dar las gracias a un compañero de camino fiel: el silencio. El silencio es una presencia. Antes de una toma, antes de interpretar, el silencio es la fuerza, esa fuerza de donde yo saco las emociones, las sensaciones, y aparece sin voluntad alguna. Pero sin el silencio, no hay palabras. Sin el silencio no hay espíritu, y cuando ese silencio es compartido con una realizadora o realizador, con una actriz o actor, con el equipo de una película, entonces se teje un hilo de oro y eso se convierte después en una película. Y ahí, todo el sentido de mis sueños de querer ser actriz se encarna en una obra viva”, declaró.

La actriz llegó el sábado a San Sebastián el pasado sábado y ayer estuvo acompañada de Claire Denis, directora de Avec amor et acharnement / Both Sides of The Blade (Fuego), que fue la Proyección Premio Donostia. Juliette Binoche continuará hoy en el Festival, en cuya Sección Oficial participará como integrante del reparto de la película Le lycéen / Winter Boy, de Christophe Honoré.

El miércoles tendrá lugar la entrega del segundo y último Premio Donostia de esta edición, que recibirá en el Teatro Victoria Eugenia el cineasta David Cronenberg. El Festival de San Sebastián se acerca a su ecuador con un balance que, de momento, no puede ser más positivo por la afluencia del público a las salas y el buen recibimiento que la prensa especializada está dispensando a la mayor parte de las películas programadas.

