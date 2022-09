La sofisticación parisina llega al Festival de San Sebastián de la mano de Penélope Cruz La actriz entraba en el icónico hotel María Cristina con un 'total look' negro inconfundible

De Venecia a Toronto, las estrellas de cine han arrancado la temporada de alfombras rojas por todo lo alto con los festivales de cine más importantes. Ahora el calendario internacional marca el Norte de nuestro país con otro imprescindible, el Festival de San Sebastián. Hasta la ciudad guipuzcoana viajarán, de hoy al próximo 24 de septiembre, intérpretes como Juliette Binoche, Diana Kruger o Ricardo Darín, entre otros, pero quien ya ha aterrizado en el icónico hotel María Cristina ha sido nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz. La madrileña llegaba horas antes de la ceremonia inaugural, que tendrá lugar esta tarde, tan guapa como en sus últimas apariciones y con un elegante look muy fácil de reconocer de un vistazo.

Negro para el día, ¿por qué no?

Penélope Cruz presentará estos días su último trabajo, En los márgenes, y recogerá el Premio Nacional de Cinematografía; dos razones por las que se había convertido en la invitada más esperada de esta 70 edición del certamen. Su aparición no ha decepcionado a los fans, pues no solo se ha mostrado muy sonriente, sino que ha acertado de pleno con el estilismo escogido. Se trata de un total look de Chanel, firma de la que es embajadora, compuesto por una camisa lisa, un pantalón de la colección Prefall 2022 ligeramente abombachado y con el inconfundible guateado de la maison, y unas altísimas sandalias con tacón dorado.

A pesar de que se trata de una apuesta al negro, un color que, en otros momentos, estaba exclusivamente destinado a eventos de noche, ha sabido añadirle el toque diurno dejando la camisa ligeramente abierta y los puños doblados; dos gestos que, además, dejaban a la vista los sofisticados accesorios que lucía: un collar y dos brazaletes a juego con los pendientes.

Las joyas de la 'maison', el toque sofisticado

Como embajadora que es de la casa que fundara Coco Chanel en 1910, Penélope casi siempre suele llevar diseños de esta firma que hoy dirige la diseñadora Virginie Viard. Su llegada al Festival de San Sebastián no ha sido una excepción, aunque sí han sorprendido sus joyas, ya que habitualmente, en eventos diurnos, suele llevar piezas más minimalistas. Para dar un toque de luz a su rostro -maquillado con su estilo favorito, mirada doblemente delineada y labios naturales- ha escogido unos pendientes en forma de rombo en blanco y dorado con una piedra oscura. El escote de la camisa debaja entrever un collar que combinaba letras doradas con perlas, mientras que, en ambos puños, ha añadido sendos brazaletes de piel guateada, un guiño a su pantalón pero también al acabado más icónico de Chanel.