El look más 'italiano' de Penélope Cruz: coleta con flequillo, vestido 'boho' y pendientes de aro

Penélope Cruz nos está dejando una vez más boquiabiertas en esta 79 edición del Festival de Cine de Venecia. Después de sus maravillosos looks de Chanel, la actriz ha recurrido a un vestido vintage blanco de Dolce&Gabbana para presentar En los márgenes, otra nueva película en la que comparte pantalla con Luis Tosar y que está dirigida por Juan Diego Botto. En ella, Penélope dará vida a una reponedora de supermercado que se enfrenta a un deshaucio. Un proyecto especial para ella porque esta vez no solo actúa, sino que también produce la película con su nueva productora Moonlyon, haciendo así, un claro homenaje a sus dos hijos, Luna y Leo.

Así, nos ha encantado verla (otra vez) luciendo espectacular. Para esta ocasión, ha escogido un precioso vestido largo en color blanco de estilo boho, una prenda que resaltaba su moreno y le favorecía al máximo. Además, lo ha combinado con un bolso y unos zapatos blancos de plataforma, también de Dolce&Gabbana. Un look cómodo e ideal para el día con el que ha posado en el photocall de Venecia junto a sus compañeros de reparto.

¿Lo que más nos ha gustado? Sin duda, su beauty look. Esta vez ha cambiado la melena suelta por una coleta alta de aire effortless. Lo más destacable es el flequillo frontal con el que ha resaltado sus facciones. Es verdad que no es la primera vez que Penélope nos sorprende con un flequillo "postizo", pero en esta ocasión la elección encaja especialmente bien con el toque relajado del resto del estilismo. Como complemento, ha completado el look con unos pendientes de aro grandes en oro y un maquillaje sencillo a base de sombra negra, con el que ha resaltado sus ojos.