Las hermanas italianas aristócratas que arrasan con su estilo en el Festival de Venecia

Desde hace tiempo hemos presenciado como el movimiento sisterhood está recuperando su fuerza en términos FASHION. Hablamos de aquella fiebre que iniciaron en la época de los dos mil las famosas gemelas Olsen y ahora regresa en foma de campañas de moda, como la que protagonizaron las hermanas Hadid con Versace; también en alianzas empresariales como las de las Kardashian-Jenner; o de la forma que más nos gusta: combinando estilismos sobre la alfombra roja. Así es como lo hemos localizado en la edición 79 del Festival de cine de Venecia, y lo han protagonizado las italianas aristócratas con un vestidor de lo más glamuroso que ya nos conquistaron el pasado año.

- Se llaman Viola y Vera Arrivabene, son aristócratas y sus looks de invitada en Venecia prometen

No nos referemimos al clan Ferragni (que también acaparan la atención de los fotógrafos), sino a Viola y Vera Arrivabene. Quizás su apellido no te sea muy conocido, pero al igual que otras royals europeas, ¡siempre están en la lista VIP de las fiestas y en el front row de los desfiles más exclusivos del panorama! Ser las hijas del conde Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga y la princesa Bianca de Saboya-Aosta les ha abierto muchas puertas en el terreno empresarial, y el impecable sentido del gusto que derrochan en cada aparición les ha convertido en todo un referente de estilo para aquellas que adoran la industria y no quieren dejar a un lado la elegancia clásica. Y ellas, una vez más, son el ejemplo perfecto.

- Descubrimos el vestido de princesa más especial de la alfombra roja de Venecia

Al igual que la cita anterior con el Séptimo Arte, han recurrido a una divertida y sencilla técnica de vestuario que puedes copiar para tu próximo acto con tu hermana o amiga: coordinar tonalidades. Viola ha optado por un sofisticado vestido de corte midi y manga larga bañado de lentejuelas blancas metalizadas, una pieza con hombros marcados, cuello redondo, ceñido a la cintura y vuelo en la falda de la colección Pre-Fall 2022 de Philosophy di Lorenzo Serafini. Una romántica propuesta que podría encajar para un look de novia original y festivo, y que ha combinado con los salones Bouquet Strass de Roger Vivier en raso de seda negro y hebilla de cristales.

- Una sirena con plataformas XL: María Pedraza actualiza un posado icónico de Marilyn Monroe

Aunque parezcan gemelas, ¡no lo son! Se llevan dos años de edad, y la pequeña de ellas, Vera de 27, se ha decantado por un estilismo, también firmado por la misma línea de la casa italiana, con un precioso guiño a la época noventera, esa que tanto nos apasiona y ahora se cuela en la mayoría de las premiers. Este vestido de noche con la favorecedora estructura tipo columna con escote casacada y confeccionado en un delicado terciopelo azul marino, ¡habría formado parte del armario de Kate Moss! Para aportar esa imagen más atrevida se ha calzado los salones Flower Strass de Roger Vivier en raso de seda gris perla y hebilla de cristales y un colgante de Bulgari. Pero horas antes de estrenar estos trajes, ya habían adelantado sobre los canales venecianos que iban a ser una de las invitadas favoritas enfundadas en diseños bordados, una en negro y otra en blanco en formato mini, confirmando que el método de coordinar colores ¡es todo un acierto!