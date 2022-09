Liam Neeson y Diane Kruger brillan en la jornada de clausura del Festival de San Sebastián

La reaparición en la gran pantalla del conocido detective de novela negra Philip Marlowe ha sido uno de los momentos estrella de la clausura del Festival de San Sebastián. El certamen pone fin hoy a la edición de su 70º aniversario, una efeméride redonda que está teniendo un cierre a la altura gracias a una importante presencia de estrellas de Hollywood. Ana de Armas, la actriz cubana más internacional, ha vuelto al certamen con Blonde, en la que ofrece una impactante interpretación de Marilyn Monroe, mientras que Liam Neeson y Diane Kruger han aterrizado en la ciudad para defender su participación en Marlowe, el filme que clausura fuera de concurso la Sección Oficial.

Liam Neeson y Diane Kruger han acompañado al director Neil Jordan en la presentación de Marlowe, película que resucita al detective creado en su día por el escritor de novela negra clásica Raymond Chandler. “Philip Marlowe es un personaje soñado y aunque ha sido interpretado por actores extraordinarios como Humphrey Bogart, Elliot Gould o Robert Mitchum, nunca me intimidó el mito del personaje”, ha declarado el actor, que lucía un poblado bigote porque pronto rodará una película en la que hace de matón. Por su parte, Diane Kruger, que encarna a una mujer fatal, se ha mostrado encantada de participar en una película de género negro: “No es habitual interpretar personajes de este tipo y éste me gusta muchísimo. Sabía que sería un papel clásico, pero con un giro inesperado”.

Por otro lado, antes de que esta noche se desvele el palmarés, Ana de Armas y el director Andrew Dominik han presentado Blonde, la película sorpresa de esta edición. En ella, la actriz se mete literalmente en la piel de Marilyn Monroe con un sorprendente trabajo que retrata a la estrella y a la persona en su esfera más íntima. “No puedes separar a Marilyn de Norma Jean, aunque esta última está más presente en una película que permite conocer a alguien que fue prácticamente invisible durante toda su vida”, ha señalado.

Ana de Armas, que gracias a este papel parte con ventaja en la inminente lucha por el Oscar a la mejor actriz, ha afirmado también que todavía tiene esperanzas de trabajar de nuevo en España. “Aún no ha pasado, pero no porque yo no haya querido, sino porque no he recibido ninguna oportunidad. Me encantaría volver a trabajar aquí”, ha dicho la intérprete que en los inicios de su carrera trabajó en series como El internado o Hispania.

Finalizan así nueve días ininterrumpidos de glamour y cine -se han proyectado casi 200 películas- en los que la ciudad se ha volcado con el Festival de San Sebastián que, por primera vez en tres años, se ha celebrado sin ningún tipo de restricción sanitaria. En general, el público y la prensa especializada ha recibido con satisfacción la oferta de títulos programados y esta noche en la gala de clausura se desvelará a quién van a parar la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés oficial.

