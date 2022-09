La enésima polémica de Kanye West: publica conversaciones privadas en su perfil público ¡y la vuelve a liar!

De un tiempo a esta parte, Kanye West ha dejado de protagonizar titulares por su éxito como artista musical a hacerlo por sus constantes problemas. Si hace dos días se disculpaba con su exmujer, Kim Kardashian, por los disgustos que haya podido causarle, en paralelo, en su perfil social, está haciendo públicas conversaciones que mantiene ahora mismo con los responsables de Adidas, la firma de calzado deportivo que lo convirtió en un diseñador de prestigio.

Una colaboración que peligra

Hace siete años, en febrero de 2015, su colaboración con Adidas veía la luz por primera vez gracias a la colección Yeezy Season 1, que obtuvo, en líneas generales, críticas muy positivas. Durante varios años, todo ha ido como la seda. Pero ahora, Kanye está realmente enfadado con la firma; tanto, que casi cada día publica fragmentos de las conversaciones que tiene con algunos de los responsables de la marca. Siempre según Kanye, que reproduce y comenta los mensajes entre él y Torben Schumacher (uno de los CEO de Adidas), la firma ha utilizado y customizado modelos diseñados por West y los ha vendido como propios, fuera de la colaboración entre ambas partes.

A esto se suma que la marca ha lanzado (dice West) como propios modelos muy similares a los que creó el rapero, y que según este la marca prometió abrir una serie de tiendas Yeezy, algo que no ha sucedido. La cuestión es que Kanye publica cadenas casi interminables de mensajes mostrando su enfado con la firma, pero luego los borra de inmediato. ¿Qué está sucediendo en realidad? Porque, mientras Adidas ha elegido la discreción y no entrar en polémicas, el cantante suelta en sus perfiles frases como «Amo la guerra».

Publica sus 'guerras personales y profesionales' y las borra inmediatamente

De un tiempo a esta parte, Kanye da la batalla contra todo y contra todos a través de estos medios. Recordemos el acoso al que sometió a Pete Davidson, quien durante unos meses fue pareja de Kim Kardashian y que decidió al fin hacer públicas sus conversaciones con el músico. También arremetió contra su expareja y madre de sus hijos. Borra todas sus publicaciones y comienza de nuevo. Esa misma dinámica es la que está utilizando contra Adidas, con quien quiere romper un contrato que en principio iba a prorrogarse hasta 2026.

El mencionado Schumacher, según las publicaciones, está intentando hablar con el cantante, pero no parece que a Kanye le resulte un interlocutor válido. «No hablo con Torben», escribía ayer; «soy el rey. Solo hablo con quienes toman las decisiones». Hoy, esas publicaciones han desaparecido y en su lugar hay un torrente de historias inconexas y sin sentido, con imágenes de desfiles de moda, mensajes religiosos, fragmentos de vídeos e incluso alguna fotografía de dudoso gusto, cercana a lo escatológico.

La enésima polémica de Kanye no parece terminar aquí, y es probable que la guerra continúe. Lo que sí parece visible es que el artista no atraviesa precisamente su mejor momento, y que su caída en picado desde que se separó de Kim y difundió sus desencuentros no parece tener freno. Esperamos que pronto se solucione.