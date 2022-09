Rocío Carrasco y Sofia Ellar son grandes amigas, pero ¿de dónde nace su relación?

Rocío Carrasco, a la que cada vez es más frecuente ver en eventos públicos, ha acudido a la presentación del nuevo disco de Sofía Ellar. Como amante de la música que es, no es de extrañar su presencia, pero, además, había otro motivo para no faltar a la cita ya que la hija de 'La más grande' mantiene una estrecha amistad con la artista que tiene su origen precisamente en la memoria de su madre. Rocío Carrasco comenzó a congeniar con Sofía Ellar tras la participación de la cantante en el homenaje Mujeres Cantan a Rocío Jurado, en el que hizo una versión de Por qué me habrás besado, y reconoció que la chipionera siempre le pareció valiente y atrevida a pesar de haber vivido en una etapa en la que era complicado tener voz propia siendo mujer.

Desde entonces la primogénita de Pedro Carrasco se ha deshecho en halagos ante el talento de la intérprete. "Sofía es amiga, pero es que también es una artista maravillosa, como la copa de un pino. Es genuina y es diferente, que es lo más importante que una persona puede tener. Estamos aquí para apoyarla en un disco con unas letras muy especiales al igual que su forma de transmitir", ha asegurado Rocío en la presentación de Libre, el nuevo álbum de estudio de la vocalista.

Sofía, por su parte, le devolvía así las buenas palabras: "Rocío y Fidel son muy amigos y ya estuvimos en la gala. Son más simpáticos que otra cosa y se apuntan a un bombardeo, me hacen sentir muy arropada. Estoy feliz de que estén aquí". Por este mismo motivo, ha querido invitar a Rocío Carrasco y a su marido, Fidel Albiac, a subirse al escenario al sonar Canción de Radio. Una propuesta que Rocío no ha dudado en aceptar, su esposo ha optado por quedarse en un segundo y discreto plano, acompañando la melodía entre palmas y risas. Sin duda, una buena manera de mostrar, que a pesar de los muchos frentes abiertos que tiene con los José Ortega Cano y los Mohedanor tras sus declaraciones en la docuserie En el nombre de Rocío, está serena y atravesando una buena etapa personal.

Precisamente, ha aprovechado la presencia de los micrófonos para recoger el guante que le ha lanzado el torero, que había enviado un mensaje a Kiko Matamoros en el que expresaba su deseo de tener un careo en directo con Rocío Carrasco y zanjar de una vez por todas las heridas abiertas del pasado. "Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy. Lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. Que no quede por mí", ha respondido Carrasco.

Otro de los proyectos que la mantienen con buen ánimo es el musical sobre Rocío Jurado que tiene previsto aterrizar el próximo 29 de octubre en Plasencia tras un tiempo en cartel en el Teatro Zorrilla (Valladolid), donde en una de las funciones Rocío Carrasco se arrancó incluso a cantar Como yo te amo a dúo con Anabel Dueñas. Un espectáculo que lleva adelante junto a Fidel Albiac y por el que el matrimonio se encuentra muy satisfecho, ya que está teniendo una gran acogida entre el público.

