Rocío Carrasco: de la advertencia a Raquel Mosquera a su emocionado reeencuentro con Sandra Barneda

La reaparición televisiva de Rocío Carrasco comenzó con un emotivo reencuentro y finalizó con una contundente advertencia. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco recibió con aplausos a la presentadora de su docuserie, Sandra Barneda. La primera vez que coincidieron en un plató de televisión fue en 2016, cuando presentaron juntas el programa Hable con ellas, y desde entonces mantienen una excelente amistad. Tanto es así que Rocío invitó a Sandra a su boda con Fidel Albiac. Al verse de nuevo ante las cámaras, la conductora de En el nombre de Rocío dedicó estas cariñosas palabras a su amiga. "Siete años han pasado, Rocío. Siete años desde la última vez que coincidimos en un plató que no era esté. Estás distinta. La vida nos ha pasado por encima a ti y a mí. Nos han pasado muchas cosas. Me alegro de que hables, me alegro de estar aquí contigo y me alegro de poder compartir esta noche y otras que vamos a estar juntas", dijo.

"Amigas lo somos fuera, vamos a estar juntas aquí porque no solo nos queremos, sino también porque tenemos que hablar de muchas cosas. Quieres hablar, quieres completar un puzle, un cubo de Rubik. Muchos han hablado, falta que hables tú. Vas a hablar y te voy a preguntar, pero antes te quiero dar un abrazo", añadió Barneda muy emocionada.

Tras este momento, se emitieron dos capítulos del documental. En ellos Rocío hablaba, entre otras cosas, de la relación de su padre con Raquel Mosquera, una mujer que en su opinión no debía haber pasado por la vida del boxeador.

De nuevo en plató, Rocío lanzó una advertencia a la viuda de su padre tras conocer que está dispuesta a regalar los trofeos de Pedro Carrasco a los nietos del boxeador, Rocío y Antonio Flores. "Raquel si estás mirando esto, te voy a decir algo. Ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer a partir de hoy con los trofeos de mi padre. Ten mucho cuidado porque te los voy a pedir judicialmente, ya te los he pedido delante de todo el mundo. Ya no es tu palabra contar la mía, si no me los das te los pediré judicialmente", dijo mirando a cámara.

"Dame el cinturón de campeón de mi padre, nuestras fotos, sus trofeos. Dame mis cosas. Que no son tuyas son mías. ¿Quién eres tú para tener fotos de mis abuelos. ¿Quién eres? Él a quien más quería era a mí, por encima de ti", recalcó al terminar el episodio en el que habla de la polémica herencia de Pedro Carrasco.

