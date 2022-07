¿Por qué Pedro Carrasco no hizo testamento? Rocío Carrasco lo tiene claro

Pedro Carrasco falleció el 27 de enero de 2001 sin hacer testamento, algo que ha provocado el enfrentamiento entre Raquel Mosquera y Rocío Carrasco a lo largo de los años. La hija de la intérprete de Se nos rompió el amor ha respondido a la segunda mujer de su padre y a todos los que han especulado con este tema. Según Rocío, su progenitor no le dejó dos milllones de euros (tal y como había dicho Amador Mohedano) y el campeón del mundo no testó porque quería que todo fuera para ella. "Siempre me lo dijo de pequeña, pero nunca escuché ni asimilé. Me lo iba soltando. Y de hecho si le compraba algo a Raquel y yo le decía 'jo, qué bonito', él siempre decía que no me preocupara que todo lo que tenía era para mí", ha explicado.

Según el testimonio de Rocío Carrasco, no es cierto que su padre fuera a hacer testamento el mismo día que murió y ha señalado que hasta que no ha sido adulta no ha comprendido la razón por la que su padre no había dejado todo por escrito. . "Por eso no quería tener más hijos. Yo sé los pensamientos de mi padre y no testó a conciencia", ha dicho dirante el documental En el nombre de Rocío. Así, ha cola hija de Pedro Carrasco y Rocio Jurado ha contado que como el campeón del mundo falleció sin hacer testamento se les explicó que había un cuaderno particional como aceptación de la herencia en el que a Raquel Mosquera le corresponía una cuota de viudedad y que se le convalidaba por el usufructo del piso de Paseo de la Habana, valorando una serie de años para que "no se quedara sin casa".

Tras esta reunión, Rocío y Raquel tuvieron una pequeña disputa en la que la hija de la cantante se levantó y se fue y desde entonces comenzaron las desaveniencias entre ambas. Mientras la peluquera culpó a Fidel Albiac de estar en medio del cuaderno particional, la hija de Pedro Carrasco ha asegurado que Mosquera "está obesionada" con su marido y que él jamás dijo ni una sola palabra sobre el tema. Pocos días después, ambas emitieron un comunicado para suavizar el tema asegurando que habían llegado a un acuerdo, pero esas palabras se quedaron lejos de la realidad. Después de contar todas las partes que le pertenecían a cada una, Rocío asegura que, además de darle a Raquel lo que le correspondía, también le entregó la parte de la sociedad que a ella misma le pertenecía del negocio de la peluquería para que pudiera seguir con la actividad sin problema.

Siguendo con todas las pertenencias de Pedro Carrasco, Rocío ha explicado en su relato que no entró a valorar todos los objetos de valor, joyas u obras de arte que había en el interior del domicilio que compartía su padre y su segunda mujer, por lo tanto todo fue para Raquel Mosquera. "Yo no volví a ir allí después de su muerte. No sé lo que había dentro de ese piso y podría haber mirado. No lo hice sabiendo que había obras de arte. También joyas porque él era representante, también de relojes. No me metí en nada porque no quise y solo le adjudiqué el valor que tenía por ley. No se si él tenía ahorros de media vida allí y no quise saberlo", ha revelado la colaboradora de Sálvame, añadiendo que jamás se ha engañado a la viuda de su padre.