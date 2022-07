Rocío Carrasco señala a Antonio David como el responsable de los abucheos en el entierro de su padre

En unos momentos tan duros como fue el último adiós a su padre, Rocío Carrasco fue abucheada por algunos de los asistentes, un momento que ha dicho que recuerda con mucho dolor. A gritos de "¡fuera, fuera!" , la que fuera presentadora de Hable con ellas ha contado que aquella situación fue "dantesca y vergonzosa". "Sé por qué estaban allí, así que tampoco me extraña. Estaban porque alguien se encargó de poner a cuatro o cinco alborotadores para que hicieran ese jaleo y llevaran a la gente a reaccionar de esa manera", ha dicho la hija de Pedro Carrasco en la última entrega de El nombre de Rocio, añadiendo que tiene claro quién es el responsable. "Todo viene de la misma persona, el 'ser'", ha sentenciado refiriéndose a Antonio David Flores.

Rocío Carrasco además ha asegurado que la buena relación entre Antonio David y Raquel Mosquera después del fallecimiento de sus padres fue simplemente para hacerle daño a ella. "Raquel Mosquera no está bien, pero de nunca. Tiene un problema desde pequeña. Y este ser (refiriéndose a su exmarido) hace lo que sea, se acopla a lo que sea y manipula a quien sea que sepa que a mí me puede ocasionar dolor. Si es públicamente, pues mejor", ha dicho la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado.

Además, ha asegurado que Raquel aprovecho para demandarla tras comunicarle que debía abandonar el piso de su padre por incumplir una de las cláusulas justo cuando la familia vivía uno de sus momentos más delicados por la enfermedad de Rocío Jurado y preparaban el concierto homenaje. "No tiene un pelo de tonta. Es mala, pero no es tonta. Es lista, pero no inteligente. Tiene la picardía de la maldad", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas, que ha vuelto a insistir en que su ex y la peluquera operaban juntos contra ella. "Van de la mano hasta tal punto que emprenden acciones judiciales en mi contra de forma paralela. Ella me pone esta denuncia y él la tercera modificación de medidas, que a mí me llega estando en Houston", ha explicado Rocío.

"Estaban jugando conmigo los dos a hundir la flota", ha dicho tajante Rocío Carrasco, que también ha querido explicar que cuando se encontró por primera vez con Raquel Mosquera para hablar de los bienes de Pedro Carrasco fue un momento bastante tenso. "Me dijo que le parecía todo estupendo pero que yo le tenía que jurar que quería a mi padre. Así que en ese momento me levanté y me fui. ¿Pero quién eres para que yo te jure nada, a qué juegas?", ha dicho la mujer de Fidel Albiac que se preguntó a ella misma cuando se fue de allí.