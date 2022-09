Rocío Carrasco, dispuesta a sentarse frente a frente con Ortega Cano: 'Ya no hay miedo'

Rocío Carrasco y Fidel Albiac no suelen prodigarse muchos por eventos públicos. Sin embargo, hoy tenían una razón de peso para ponerse delante de las cámaras y disfrutar. El matrimonio se ha mostrado más relajado que nunca en la presentación de Libre, el nuevo disco de la cantante Sofía Ellar, gran amiga de Rocío Carrasco. Les hemos visto sonriendo, cantando y aplaudiendo. Rocío Carrasco, incluso, se ha animado a cantar con la artista el tema Canción de Radio. Cabe recordar que Sofía Ellar, de 28 años, fue una de las cantantes que participaron en el espectáculo Mujeres cantan a Rocío Jurado, el homenaje que Rocío Carrasco brindó a su madre. Interpretó la canción Por qué me habrás besado y antes de su actuación dijo que la chipionera fue "muy valiente en un mundo en el que quizás era muy difícil ser mujer".

"Sofía es amiga mía y es una artista maravillosa y no podíamos faltar. Estamos aquí apoyándola con su disco nuevo y es maravilloso", ha dicho Rocío Carrasco a Europa Press. "Sofía que es una niña maravillosa y tiene unas letras y una forma de cantar y transmitir. Ella es maravillosa", ha añadido con una gran sonrisa.

Precisamente, su sonrisa ha confirmado que se encuentra en un momento de calma tras los duros momentos vividos. "Estoy mejor, estoy fuerte y vamos para adelante", ha asegurado. También ha dejado claro que ella estaría dispuesta a sentarse frente a frente con Ortega Cano, respondiendo así a los últimos rumores. Al parecer, el torero habría enviado un mensaje a Kiko Matamoros diciendo que estaría preparado para tener un careo con Rocío Carrasco. "Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. No sé, a mí me han tirado el guante y yo lo recogido. Que no quede por mí", ha respondido la hija de Rocío Jurado al respecto.

El documental de Rocío Carrasco está levantando ampollas en su familia mediática. "Yo sé perfectamente lo que he vivido y lo que he sentido, visto, oído y desgraciadamente esa es mi historia", ha afirmado. "Al final yo no estoy contando nada, estoy contestando a lo que se ha dicho. El documental es una contestación pura y dura a lo que se han dedicado a decir este tipo de personas, ni más ni menos", ha aclarado.

A su lado, apoyándola en todo momento, se encuentra su media naranja, Fidel Albiac. Llevan juntos más de dos décadas y siguen tan enamorados como el primer día. El matrimonio está centrado en el musical de Rocío Jurado. De hecho, hace unos días estuvieron en Valladolid, en el Teatro José Zorrilla, y Rocío Carrasco, que se encontraba en uno de los palcos, se arrancaró a cantar el estribillo de Como yo te amo con Anabel Dueñas. El próximo 29 de octubre estarán en Plasencia y la pareja se siente muy satisfecha con la buena acogida que está teniendo el espectáculo. "Tenemos una gira bastante grande. Estamos trabajando y contentos, haciendo lo que tenemos que hacer".