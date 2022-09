Miki Nadal y Helena Aldea, emocionados con el inminente nacimiento de su hija

Ha empezado la cuenta atrás. Miki Nadal y su novia, Helena Aldea, se convertirán en padres el próximo mes de octubre, tal y como ha contado el popular humorista y presentador. "Ya estamos preparando el nido", dijo hace unos días haciendo referencia a la habitación de su bebé. Sabemos que va a ser otra niña (ya tiene a Carmen, de seis años, fruto de su matrimonio con Carola Escámez) pero por el momento no han querido desvelar el nombre que han elegido. "Por ahora no, pero va a ser un nombre curioso... no va a ser nada común", confesó en declaraciones a Europa Press.

Ya va quedando menos para tengan a su bebé entre sus brazos y la feliz mamá ha querido compartir con sus seguidores una de las últimas ecografías que se ha hecho. "Y tú... si supieras las ganas que te tengo...", ha escrito Helena en sus redes junto a esta foto en blanco y negro en la que puede verse la carita de su hija. Miki también ha mostrado su ilusión ante su próxima paternidad escribiendo: "No queda nada".

El colaborador de Zapeando dijo que su prometido está teniendo buen embarazo aunque "con algunas molestias" y que en la familia todos están deseando que naza el bebé, especialmente su hermana mayor. "Le apetece sí, además son unos cuantos años de diferencia para tener conciencia de serlo", dijo Nadal. También están muy emocionados dos de sus mejores amigos, Cristina Pedroche y David Muñoz, que van a ser los padrinos de la niña.

Un gran momento

Ha sido un verano inolvidable para la pareja no solo por la dulce espera de su bebé, sino porque han decidido dar un paso más en su relación. "Hoy hace exactamente dos años y un mes que nos conocimos Helena y yo en StreetXO. No podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche, el mismo nombre con el que nos referimos a la pequeña que está de camino... nuestra croqueta. Somos muy felices y creo que se percibe claramente en nuestras caras. Gracias a todos los que os alegráis por nosotros. ¡Os queremos!", fue el mensaje con el que Miki anunció la noticia el pasado 24 de julio.

Eso sí, el presentador ha querido desmentir que se vayan a casar en 2023, tal y como se había rumoreado en las últimas semanas. "Yo le he pedido matrimonio a mi chica, ella me ha dicho que sí y ya está. Pero no tenemos fecha (...) ¿Tú sabes lo complicado que es tener un restaurante para hacer la celebración?", dijo haciendo gala del humor que le caracteriza.