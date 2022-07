¡Se casan! Miki Nadal anuncia su compromiso con Helena Aldea

Miki Nadal desborda felicidad, la vida le sonríe profesional y personalmente. Tras dos años de relación con Helena Aldea, el presentación anunció el pasado mes de marzo que iba a convertirse en padre de nuevo y ahora, en medio de la dulce espera, ha decidido arrodillarse para pedirle matrimonio a la que se ha convertido en la mujer de su vida. Lo ha hecho de una manera muy especial, rodeado de amigos, en el mismo lugar en el que se conocieron por primera vez y con un agradecimiento especial a su compañera de trabajo y amiga Cristina Pedroche. Tres años después de su complicado divorcio de Carola Escámez, madre de su hija Carmela, el presentador ha encontrado de nuevo el amor y ha decidido dar el paso de pasar de nuevo por el altar.

Acompañando este verano a sus amigos Cristina Pedroche y David Muñoz en la nueva aventura empresarial que emprenden cerrando su mítico restaurante StreetXO para trasladarse, la pareja no puede evitar emocionarse pensando en todos los recuerdos que han compartido dentro del exclusivo restaurante. “Hoy hace exactamente 2 años y un mes que nos conocimos Helena y yo en StreetXO”, cuenta el humorista y presentador, mientras se despide del local “Hoy cierra para irse a una nueva ubicación” y nos da la gran sorpresa: “No podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio”

Enhorabuena a la pareja, que después de dos años de relación y con su primer bebé en camino ha decidido “sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche, el mismo nombre con el que nos referimos a la pequeña que está de camino: nuestra croqueta”. La pareja ha querido hacer un guiño muy especial a su amiga y compañera de trabajo Cristina Pedroche, con la que siempre han compartido todos sus logros. Fue ella quien les presentó, haciendo de celestina y será ella la madrina de su futura hija. “Somos muy felices” asegura el humorista, “creo que se percibe claramente en nuestras caras. Gracias a todos los que os alegráis por nosotros. Os queremos!!!” termina junto a una preciosa y divertida foto de la pareja brindando por su nuevo compromiso

La presentadora ha corrido rápida a responder al anuncio de su amigo Miki, Cristina Pedroche ha sido una de las primeras en celebrar la noticia llenando su mensaje de felicitación a la pareja de corazones “Me muero de amor” ha explicado, reconociendo que el momento “No ha podido ser más precioso” y revelandonos que fue ella quien ayudó al colaborador televisivo a preparar la sorpresa y elegir el precioso anillo que podemos ver lucir ya a Helena en la foto: “Sí, yo le ayudé a elegir el anillo”, remarca al terminar su mensaje.

Todos sus grandes amigos están corriendo a darles la enhorabuena públicamente, también la cantante Chenoa les ha escrito “Enhorabuena parejaza”. El periodista Juanma Castaño, que compartió su triunfo en Masterchef Celebrity con el presentador y estuvo este verano ejerciendo de anfitrión de la pareja en su escapada a Gijón, les ha transmitido su alegría por el compromiso con mucho humor “Vamosssss, he tenido la noticia delante y no me di ni cuenta. ¡Viva el amor!” escribe el reportero. También Roberto Leal con un “¡Viva el amor!”, Lorena Castell Barbara Goenaga e Iván Sánchez, que le dice: “Estás de un romántico que asusta”